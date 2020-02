Forex Trading für jeden! Einfach, unkompliziert und mit Plan.

Mit Phoenix FX© kann jetzt jeder Forex traden. Einfach, kostengünstig und mit Support.

Ab sofort kann man über Digistore24 die Phoenix FX© Signale von Blackwater.live beziehen. Wer zufrieden ist und uns weiter empfiehlt, bekommt Monat für Monat und pro empfohlenen Kunden sogar noch Geld als Bonus.

Damit verbreitet sich eine seriöse Variante Forex zu traden. Mit geringem Risiko und einem einfach und simplen Ansatz. Wir streben jeden Monat eine Rendite von 1-4% an mit einem maximal defensiven Risikomanagement. Und die Umsetzung ist durch Videos und einen begleitenden Support sehr einfach. Die Umsetzung der Signale dauert nur 5 Minuten am Tag. Jeden morgen um 7:30 Uhr (MEZ) gibt man die Signale ein. Danach ist nichts mehr zu tun. Abends um 20:00 Uhr (MEZ) löscht man nicht eröffnete Orders und schliesst offene Positionen. Die Signale kommen von Montag bis Freitag.

Damit sind die Phoenix FX© Signale vor allem auch für Berufstätige geeignet, die tagsüber keine Zeit haben zu handeln. Abgesehen davon, ist dies die entspannteste Art Forex zu handeln. Im Gegensatz zu Daytrading werden so auch die Nerven geschont.

Gerade in den heutigen Zeiten braucht es Alternativen der Geldanlage. Und was ist naheliegender, als sein Geld selbst in die Hand zu nehmen? Wir haben darüber hinaus Empfehlungen für den richtigen Broker, damit das Ganze auch auf eine solide Basis gestellt wird.

Wir glauben als Ex-Banker an die Welt des Bankings von morgen. Und dieses Banking ist digital und basiert auf dem Austausch von Informationen und nicht den Vertriebspraktiken von vorgestern, die zu Recht von der Presse und anderen Stellen kritisiert wird, da sie Interessenkonflikte in sich birgt. Informierte Menschen handeln eigenverantwortlich und selbst mit ihrem Geld. Und wir unterstützen solche Menschen!