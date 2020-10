Formschön und funktionell – der neue CONVIS 125/60 von ELEMENT ONE

Für Verhandlungen genutzte Räume sind häufig eher sachlich geprägt. Um Besprechungs- und Konferenzra?ume, aber auch Eingangshallen oder Verkaufsra?ume aufzuwerten, eignet sich auch die eingesetzte Medien- und Präsentationstechnik. Mit dem neuen CONVIS 125/60 hält ELEMENT ONE einen weiteren Konferenzmonitor bereit, der sich ebenso funktional wie stilvoll einfügt. Robust und handlich kann er bei Bedarf schnell auf- und abgebaut, einfach transportiert und verstaut werden.

Der aufstellbare 12,5-Zoll-Monitor mit einem fest eingestelltem Neigungswinkel von 60? ist technisch der Bruder des bewährten CONVIS 125, der mit einer Monitorneigung von 30? etwas steiler aufsteht. Die flache Neigung lässt den neuen CONVIS 125/60 nahezu unscheinbar und dabei besonders elegant über dem Tisch schweben.

Das mit 8 mm hauchdünne Blade-Design, eloxiertes Aluminium und geschliffenes Glas unterstreichen den hohen gestalterischen Anspruch; ein kristallklares FullHD LED-Display visualisiert Besprechungsinhalte.

Erhältlich ist der neue CONVIS 125/60 mit oder ohne integrierte Konferenztechnik und in vielen verschiedenen Eloxalfarben. ?So passt sich der Monitor verschiedenen technologischen und optischen Anforderungen flexibel an?, erklärt Thorsten Nees, Geschäftsführer der ELEMENT ONE Multimedia GmbH.

Features und Funktionen des CONVIS 125/60 im Überblick

Monitorgröße 12,5 Zoll

60? fest eingestellter Neigungswinkel

Oberfläche aus antireflektierendem Sicherheitsglas

Geha?use aus gefra?stem Aluminium, gebu?rstet, silber eloxiert

passive Kühlung ohne Ventilationsöffnungen

robuste, wartungsfreie Konstruktion

optional mit integrierten Konferenzkomponenten wie z. B. Mikrofon, Lautsprecher, Abstimmungs- und Auswahltasten sowie LED-Standfußbeleuchtung

Die Gründung der ELEMENT ONE Multimedia GmbH im Jahr 2002 basiert auf der Idee, Flachbildschirme vollkommen beweglich in Einrichtungen zu integrieren. Daraus ist eine Manufaktur entstanden, die innovative Monitor-Systeme zur interaktiven Kommunikation eingebaut in Mobiliar entwickelt und produziert. Zudem gehören heute digitale Informationsschilder sowie Mikrofonlifter zum Produktprogramm. Das Hightech-Unternehmen aus dem badischen Kuppenheim verbindet Audiovisuelle Medientechnik und anspruchsvolles Design zu individuellen Kommunikationssystemen. ELEMENT ONE ist weltweit präsent und bietet durch ein Fachhändlernetz einen hohen Service.

Mit zukunftsweisenden Innovationen – Made in Germany – positioniert sich ELEMENT ONE zu den Marktführern im Bereich integrierbarer Flachbildschirme. Ausgerichtet auf die Raumsituationen und speziellen Einsatzbereiche entwickelt ein Team von Spezialisten intelligente Medien- und AV-Konzepte. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Möbelmarken, wie Haworth, Wilkhahn, Walter Knoll, Holzmedia, Thonet, entstehen designorientierte Anwendungslösungen in langlebiger Funktionalität und höchster Qualität. Für Konferenz- und Schulungsräume, Empfangs- und Präsentationsbereiche, Verkauf- und Beratungsplätze sowie Einkaufszentren.

Zahlreiche patentierte Systemlösungen sind die Grundlagen der erfolgreichen Unternehmensstrategie. Ebenso ist die konsequente Qualitätssicherung der Produktionsprozesse ein maßgebender Erfolgsfaktor. Insbesondere die zertifizierte Qualität und Langlebigkeit zeichnet die Produktwelt von ELEMENT ONE aus. Darüber hinaus ist die Schadstofffreiheit aller Modelle durch die strikte Einhaltung der ROHS Richtlinie gewährleistet.

Weitere Informationen unter www.element-one.de