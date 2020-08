Formularmanagement im FirstSpirit ContentCreator wird noch jetzt einfacher

Der Formularmanager von Monday ist nahtlos in die FirstSpirit Digital Experience Platform integriert und optimal an den neuen ContentCreator angepasst. So können Redakteure professionelle Formulare in der vertrauen Arbeitsoberfläche anlegen und sind Dank der Echtzeit-Validierung immer auf der sicheren Seite. Die webbasierte Lösung besticht durch ihre umfangreiche Funktionalität und unkomplizierte Handhabung. Das Spektrum reicht von einfachen Kontaktformularen bis hin zu komplexen Workflows, die mithilfe berechneter Werte und bedingter Verzweigungen unkompliziert und anwenderfreundlich dargestellt werden können.

Mit dem neuen Release wird bereits die initiale Einrichtung von Monday Webforms noch einfacher, so werden die Webanwendungen innerhalb FirstSpirit automatisch bei der Installation bereitgestellt.

Monday Webforms 6.2.1 stellt nun zwei Web-Endpunkte zur Verfügung, über die verschiedene Metriken zur Nutzung der Formulare und betriebsrelevanter Systemwerte, wie Speicherverbrauch oder Prozessorauslastung, abgerufen werden können. Die Metriken werden standardmäßig in einem Textformat ausgeliefert, welches von dem Monitoring System Prometheus verarbeitet werden kann. Die Formular-Metriken geben darüber Auskunft, wie oft Ihre Formulare aufgerufen und abgesendet wurden.

Ab sofort genießen Sie zusätzliche Flexibilität bei der Template-Entwicklung. Denn neben den bestehenden JSP Templates stehen nun auch Apache FreeMarker Templates zur Verfügung. Wie gewohnt finden Sie auch in den FreeMarker Templates einen Basis Templatesatz, mit dem Sie noch einfacher ins Formularmanagement eintauchen können.

Für die schnelle Erstellung von häufig verwendeten Formularbestandteilen, wie Adressblöcken oder Auswahllisten, steht Ihnen nun auch eine Makro-Funktion zur Verfügung. Hiermit lassen sich bestehende Formularelemente als Makro abspeichern, um sie später an anderer Stelle durch einen Klick in ein Formular einzufügen.

Wenn Sie noch gezielter mit Ihren Kunden kommunizieren wollen, nutzen Sie das neue Feature der Mailversand-Aktion. Für den Versand können Sie ab sofort Formularfelder gezielt auswählen. Außerdem ist es möglich leere Felder mit nur einem Mausklick vom Versand auszuschließen. Auch in der Zusammenfassung lassen sich die leeren Formularfelder ganz einfach ausblenden. So können Sie Ihre Formulare noch übersichtlicher gestalten.

Auch der IBAN-Validator wurde im Zuge des letzten Releases um ein neues Feature erweitert. Wie Sie es bereits von der Postleitzahl kennen, können Sie nun auch die IBAN Ihres Kunden in Abhängigkeit des Landes überprüfen, welches er zuvor als Wohnort angegeben hat.

Monday ist stets daran interessiert die Innovationen, die die e-spirit AG antreibt, schnellstmöglich umzusetzen und sich an neuem zu orientieren. Daher wird, beginnend mit dem neuen Release, ausschließlich der Isolated Modus unterstützt. Somit entfällt die Unterstützung des Legacy Modus. Im Rahmen dieser Modernisierung übernimmt Monday nun auch den Zero Templating Ansatz von FirstSpirit, für den Webforms Formulare im JSON Format ausgegeben werden.

Weitere Informationen zu Monday Webforms im ContentCreator finden Sie hier.

