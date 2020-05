Fortbildungsmöglichkeiten in der Kurzarbeit

Die Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) bietet Betrieben Fortbildungsmöglichkeiten für die Zeit der Kurzarbeit und danach. Dazu hat die WRO eine Kooperation mit Deutschlands erster Hochschule für Digitalisierung und Technologie geschlossen. Die XU Exponential University mit Sitz in Potsdam ist Deutschlands erste Hochschule, deren Fokus ausschließlich auf Digitalisierung und Technologie liegt. Die Dozenten entstammen einem globalen Expertennetzwerk aus Technik, Wirtschaft, Forschung und Start-ups.

?Wir freuen uns, den Ortenauer Unternehmen diesen Mehrwert zu bieten. Betriebe können jetzt die staatliche Förderung als digitales Sprungbrett für die Zeit nach der Krise nutzen?, so WRO-Geschäftsführer Dominik Fehringer. Unternehmen und Beschäftigte profitieren davon doppelt: finanziell und perspektivisch. Die Mitarbeiter können jetzt, online von zu Hause, genau die digitalen Zukunftskompetenzen aufbauen, die der digitale Wandel einfordert.

Inhaltliche Schwerpunkte liegen auf Digital Fitness, Coding, Software Engineering bis hin zu Digital Marketing, Digital Health oder SAFe Scaling Agile. Die Online-Kurse wurden gemeinsam mit adesso und LinkedIn Learning entwickelt, die Akademie ist auch von der Technologieschmiede Apple zertifiziert. Laut Exponential University handelt es sich um das weltweit breiteste und tiefste Angebot an Online-Kursen. Mitarbeiter profitieren von einem zeitlich flexiblen, interaktiven und von erfahrenen Tutoren begleitetem Online-Weiterbildungsprogramm . Die Lerninhalte sind in hohem Maße iterativ und orientieren sich konsequent an den aktuellsten Anforderungen der digitalen Jobprofile der Zukunft. Nach erfolgreicher Teilnahme werden Zertifikate und Nano Degrees erteilt.

Alle Kurse werden auf Grundlage des im März 2020 verabschiedeten ?Arbeit-von-Morgen-Gesetzes? durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert, in vielen Fällen zu 100 Prozent. Alle Kurse sind TÜV Nord AZAV-zertifiziert und damit förderfähig.

Nähere Informationen unter xu-group.de/loesungen/online-campus/wro/