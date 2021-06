Forum „International Communication in the New Era“ erfolgreich durchgeführt

Führungskräfte und Wissenschaftler aus aller Welt sprechen über neue Strategien in der internationalen Kommunikation

Am 31. Mai fand das gemeinsam von der Hong Kong Coalition und Friday Culture Limited organisierte Forum „International Communication in the New Era“ statt. Das Forum wurde von ehrenwerten Gästen geleitet, darunter Leung Chun-ying, stellvertretender Vorsitzender des Nationalkomitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes; Paul Chan, Finanzsekretär der Sonderverwaltungszone Hongkong und Dr. Herman Hu, Vorsitzender von Friday Culture Limited.

„Hongkong hat eine einzigartige Mission und wahrscheinlich eine noch einzigartigere Rolle bei der Neuausrichtung des Spektrums der chinesischen Themen, an denen das internationale Publikum durchaus interessiert sein sollte“, erklärte Leung Chun-ying in seiner Keynote-Rede mit dem Titel „Mission und Rolle Hongkongs beim Aufbau des nationalen Images“.

„Das Leben ist kein Nullsummenspiel, bei dem alle anderen verlieren, wenn einer gewinnt. Nein, wir können alle gewinnen… Friday Culture ist eine Mediengruppe, die kulturelle Vielfalt zelebriert, Frieden fördert und aufschlussreiche Geschichten auf humorvolle, positive Art und Weise teilt“, so Dr. Herman Hu in seiner Begrüßung.

Dem Forum folgten gleich zwei Podiumsdiskussionen. Die erste mit dem Thema „Hongkong im Rampenlicht: Eine facettenreiche Stadt verstehen“, konzentrierte sich auf die Perspektive Hongkongs. Zu den Gästen, die ihre Ansichten auf dem ersten Panel miteinander besprachen, gehörten C. K. Yeung, ehemaliger stellvertretender Vizepräsident der Hong Kong Baptist University und Ronnie Chan, Vorsitzender von Hang Lung Properties Limited.

Die zweite Podiumsdiskussion mit dem Titel „Chinas Geschichte in einer polarisierenden Welt“ konzentrierte sich auf die Geschichte Chinas. In diesem Abschnitt waren Tan Sri Dato– David Chiu, Vorsitzender von i-CABLE Communications Limited, und Pansy Ho, Vorstandsvorsitzende der Shun Tak Holdings Ltd, zu Gast, um ihre Sichtweisen miteinander zu besprechen. Alle Gäste leisteten sehr prägnante Beiträge zum Thema.

Informationen zur Hong Kong Coalition

Die im Jahr 2020 von Tung Chee Hwa und Leung Chun-ying gegründete Hong Kong Coalition hat das Ziel, Hongkong dabei zu unterstützen, durch die Einhaltung des Prinzips „Ein Land, zwei Systeme“ einen neuen Weg zu gehen und große Ziele zu erreichen.

Informationen zu Friday Culture Limited

Die 2021 gegründete Friday Culture Limited ist ein multidimensionales Medienunternehmen, das kulturelle Vielfalt feiert, sich für Frieden einsetzt und Einblicke vermittelt. Bitte besuchen Sie die Website: www.fridayeveryday.com.

