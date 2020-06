FP IAB und PROMOS consult schmieden Allianz und liefern eine neue Lösung für die Wohnungswirtschaft

FP IAB Communications GmbH und PROMOS consult GmbH bieten ganzheitliche Lösung für Immobilienunternehmen zur Verbesserung der Mieterkommunikation.

Das neue Angebotspaket beider Experten optimiert die Postbearbeitung in der Wohnungswirtschaft sowohl digital als auch physisch: Die FP IAB Communications GmbH, eine Tochter der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) und Marktführerin im Bereich Postbearbeitungs-Hybridlösungen, arbeitet mit der PROMOS consult Projektmanagement, Organisation und Service GmbH zusammen, der Software-Spezialistin für die Wohnungs-, Bau- und Immobilienwirtschaft.

Wohnungsunternehmen können bei ihrer Mieterkommunikation oft nicht auf die klassische Briefzustellung verzichten: Verträge, Stammdatenänderungen oder Abrechnungen werden trotz E-Mail und Online-Service weiterhin physisch versendet und dies bedeutet für sie einen hohen strukturellen und personellen Aufwand.

Um diese Abläufe zu verbessern, bietet die PROMOS consult mit dem easysquare Input & Output Management eine intelligente Software-Lösung zur Digitalisierung der Post-Prozesse – und die Partnerin IAB Communications, wandelt physische Papierbriefe in digitale Exemplare um: Korrespondenzen werden gescannt und anschließend automatisiert den zuständigen Mitarbeitern zur weiteren Bearbeitung zugewiesen.

?Die IAB perfektioniert gemeinsam mit PROMOS consult den Gesamtprozess der Kundenkommunikation?, sagt Michael Steinberg, Geschäftsführer der IAB Communications GmbH, ?für die Zwecke der Immobilienwirtschaft passt die easysquare Software ideal zu unseren hybriden Angeboten. So können wir das große Einsparpotential bei der Verarbeitung von Daten aus den Bereichen Posteingang oder auch Postaufbereitung in der Wohnungswirtschaft perfekt ausnutzen.?

Zukunftssicher durch bessere Technologien

Das massenhafte Scannen von Briefen und Umwandeln in digitale Formate ist nach wie vor sehr gefragt. Dies kann erweitert werden mit intelligenten Messenger-Lösungen, die passgenau in neue Workflow-Systeme integriert werden. Zusammen mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA) ergeben sich effektive?Kommunikationslösungen, die vor allem die Arbeit für die zuständigen Mitarbeiter deutlich vereinfachen und gleichzeitig Kosten sparen.

Thoralf Beyer, Chief Sales Officer der PROMOS consult, über den Nutzen: ?Die Nachfrage nach digitalen Prozessen ist enorm gestiegen. Eine Lösung für den hohen Aufwand der täglichen Postbearbeitung unserer Kunden anzubieten, war daher ein logischer Schluss. Mit dem easysquare Input & Output Management wird der gesamte Post-Prozess optimiert. Wir freuen uns, dass wir für die Umsetzung den deutschen Marktführer für digitale Briefkommunikation als Partner an unserer Seite haben.?

Mit diesem Paket erhalten Kunden der Wohnungswirtschaft ein ganzheitliches Postmanagement und die Fortschritte bei der digitalen Transformation sämtlicher Prozesse können gleichzeitig in dem Tempo vollzogen werden, das zu den jeweiligen Kunden-Ansprüchen passt.

Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse (FP = “Sichere digitale Kommunikation”). Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen “Software/Digital”, “Frankieren und Kuvertieren” sowie “Mail Services” digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden sowie Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung und Konsolidierung von Geschäftspost. Der Konzern erzielte 2019 einen Umsatz von rund 210 Mio. Euro. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als zwölf Prozent und verfügt im Digitalbereich über einzigartige, hochsichere Lösungen für das Internet der Dinge (IoT/IIoT) sowie für digitale Signaturen von Dokumenten.

