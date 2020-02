FP Markets bringt neue Informationsquelle “Traders Hub” auf den Markt

In seinem 15. Jahr stärkt FP Markets sein

Online-Angebot mit der Einführung seiner neuen Trading-Informationsquelle weiter

FP Markets (https://www.fpmarkets.com/), der 2005 gegründete, von ASIC

regulierte globale CFD- und Forex-Broker, stärkt sein Online-Angebot weiter mit

der Ankündigung seiner neuen Trading-Informationsquelle Traders Hub

(https://www.fpmarkets.com/blog/), die vollgepackt ist mit aktuellsten Daten und

Analysen:

– Tägliche technische Analyse – von unserem Team von Branchenexperten

– Tägliche fundamentale Analyse – von unserem Team von

Branchenexperten

– Wöchentliche Analyse – beginnen Sie die Woche mit Video und

technischer Analyse zu den großen Märkten

– Trading-Wissen – eine breite Palette an Artikeln, E-Books, und

Videos, um Ihr Trading-Wissen zu stärken

– Unternehmensnachrichten – Erfahren Sie die aktuellen Neuigkeiten

über FP Markets.

Craig Allison, Head of Europe, Middle East and Africa bei FP Markets,

kommentierte: “Wir freuen uns, die Einführung unserer neuen

Trading-Informationsquelle, FP Markets Traders Hub, bekanntzugeben. Es ist eine

reichhaltige Quelle für frische und informative Inhalte und tägliche technische

und fundamentale Analysen, um Trader jeglicher Stufe, von Anfängern bis zu

Fortgeschrittenen, zu unterstützen. Trader Hub erweitert unser Online-Angebot

weiter und setzt unser Engagement fort, unseren Tradern beispiellose

Trading-Bedingungen zu bieten. Wir befinden uns jetzt in unserem 15. Jahr mit FP

Markets und wir sind stolz auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres

Online-Angebots sowie auf unser Engagement, stark in die Bereitstellung

fortschrittlicher Technologie für Trader zu investieren, die unserer Meinung

nach auf dem Markt einzigartig ist.”

FP Markets bietet über 10.000 Trading-Instrumente für Devisen

(https://www.fpmarkets.com/forex-trading), Indizes

(https://www.fpmarkets.com/indices), Aktien, Rohstoffe

(https://www.fpmarkets.com/trading-instruments/commodities) und Kryptowährungen,

was es zu einem der größten Angebote in der Branche macht. Und die

Bequemlichkeit, CFDs vom gleichen Konto aus traden zu können, ist der Grund,

warum sich so viele Trader dafür entscheiden, mit FP Markets zu traden.

Redaktionelle Hinweise

Über FP Markets:

– FP Markets ist ein australischer, von ASIC regulierter globaler

CFD- und Forex-Anbieter mit mehr als 15 JahrenErfahrung in der

Branche.

– Die Vision des Unternehmens bestand seit jeher darin, die

ultimative Trading-Anlaufstelle für Kunden zu sein, indem die beste

Technologie, die beste Produktpalette, die besten Preise und die

besten Kundendienstleistungen für diejenigen kombiniert werden, die

in den Märkten traden möchten.

– FP Markets bietet einheitlich enge Spreads ab 0.0 Pips und Hebel

von bis zu 500:1.

– FP Markets ist stolz auf sein tiefes Verständnis davon, was Trader

suchen. Unsere Kunden können auch unterwegs von ihren Mobilgeräten

aus auf mehreren leistungsstarken Online-Plattformen traden,

einschließlich Metatrader 4, Metatrader 5, Webtrader und IRESS.

– Mit erstklassiger Liquidität und marktführender ECN-Preisgestaltung

sowie ultraschneller Ausführungsgeschwindigkeit besitzen Kunden das

Vertrauen, das Sie brauchen, um den Services Ihres gewählten

Brokers wirklich vertrauen zu können.

– Der hervorragende mehrsprachige Service des Unternehmens, der an

fünf Tagen die Woche rund um die Uhr angeboten wird, wurde von

Investmenttrends als Heimat für einige der größten Content-Kunden

der Branche anerkannt und hat fünf Jahre in Folge den Preis für die

höchste allgemeine Kundenzufriedenheit erhalten.

– FP Markets wurde von den Global Forex Awards 2019 als der beste

globale Forex-Wert-Broker und als Australiens intelligentester

Lösungsanbieter im Devisenhandel anerkannt.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.fpmarkets.com und

https://www.fpmarkets.com/blog/

