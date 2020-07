Früherer Cisco-Topmanager leitet künftig Corporate Development&Strategy bei SAP

Die SAP SE hat Anuj Kapur, ehemaliger Chief Strategy Officer von Cisco, zum President für Corporate Development & Strategy ernannt. Kapur soll helfen, Trends frühzeitig zu erkennen und Kunden noch größeren Mehrwert zu liefern. Zudem ist Kapur für die bereichsübergreifende Umsetzung der Wachstumsstrategie der SAP verantwortlich. Er berichtet an SAP-Vorstandssprecher Christian Klein. Sein Dienstsitz bleibt im Silicon Valley.

?Eine solche Verantwortung erfordert einen kreativen Denker und eine kompetente Führungspersönlichkeit, die ein umfassendes Verständnis für globale und lokale Anforderungen hat?, sagte Klein. ?In Anuj haben wir diese Person gefunden. Kurshalten im heutigen volatilen Umfeld kann herausfordernd sein. Mehr denn je sind wir daher unseren Kunden, Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Aktionären eine klare Strategie schuldig, die den Weg vorwärts weist. Wie bei unseren Lösungen ist eine ganzheitliche Strategie erforderlich, die SAP und die jeweiligen Ziele zusammenführt und widerspiegelt. Sie muss zudem die Brücke zwischen dem Heute und Morgen schlagen, eine klare Vision setzen und festlegen, wie sie sich erreichen lässt.?

Kapur ist in Indien, Kenia und Kanada aufgewachsen und lebt heute in San Francisco. Er hatte verschiedene Funktionen bei Cisco inne, in denen er die Strategie- und Geschäftsentwicklung vorantrieb, bevor er zum Chief Strategy Officer des Unternehmens ernannt wurde. Kapur hat einen MBA von Wharton und einen Abschluss in Elektrotechnik der University of Waterloo. Bevor er zu Cisco kam, war er zwei Jahre lang bei Deloitte in der Beratung tätig.

