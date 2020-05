Frank Vogel wird neuer Geschäftsleiter Sales und Marketing der Ad Alliance

Neuer Verantwortungsbereich für Frank Vogel: Der Chief Marketing Officer der Ad Alliance übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben ab sofort die Verantwortung für den Sales-Bereich von Deutschlands größtem Crossmedia-Vermarkter. Er folgt damit auf Andreas Kösling, der das Unternehmen aus privaten Gründen verlässt und zurück nach München geht. In seiner neuen Funktion als CSMO ist Frank Vogel für alle Verkaufsbereiche, Verhandlungen mit Mediaagenturen und Kunden sowie die Bereiche Ad+Concept Studio und Marketing verantwortlich. Er berichtet weiterhin an Matthias Dang, Geschäftsführer der Ad Alliance. Komplettiert wird die Ad Alliance-Geschäftsleitung von Paul Mudter, der als COO die Bereiche Operations & Brand verantwortet, sowie Marko Kuck als CRO für Revenue Management & Projects.

Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance: “Ich freue mich sehr, dass Frank Vogel neben der Verantwortung für das Marketing auch den Sales der Ad Alliance übernimmt. Er verkörpert den modernen, digitalen Vermarkter-Typus, der mit seiner langjährigen Digital-, Verkaufs- und Marketingexpertise in kreativen Konzepten und innovativen Lösungen für Kunden und ihre Marken denkt. So werden wir als Ad Alliance unsere Rolle als Innovationstreiber noch weiter ausbauen und für die vielfältigen Kommunikationsanforderungen der Kunden maßgeschneiderte Angebote entwickeln. Gleichzeitig bedauere ich sehr die Entscheidung von Andreas Kösling, aus privaten Gründen zurück in die Heimat zu gehen. Ich bedanke mich bei Andreas für die sehr gute und engagierte Zusammenarbeit der letzten Monate und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.”

Vor seiner Berufung in die Geschäftsleitung der Ad Alliance im April hat Frank Vogel als Sprecher der Geschäftsleitung von G+J e|MS mit dem Bereich Sales Solutions & Services die Felder Digitalvermarktung, Crossmediale Markenlösungen, Direct Sales und die Marktforschung des Gruner + Jahr-Vermarkters verantwortet. Seine Karriere in der Medienbranche startete er 2005 bei Bauer Media; ein Jahr später erfolgte der Wechsel zu Gruner + Jahr, wo er vor allem das Thema Werkewirkungsforschung vorantrieb. 2011 wurde er zum Director Marketing und Media Research Services ernannt. Seit September 2013 ist Vogel Mitglied der Geschäftsleitung und wurde im August 2015 ihr Sprecher.

Zur Ad Alliance:

Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Pressekontakt:

Kerstin Jaumann

Kommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschland

Kerstin.Jaumann@mediengruppe-rtl.de – Tel. 0221 456-74206

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129273/4595765

OTS: Ad Alliance

Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell