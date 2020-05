Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen

Mit dem Seminar Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen erlernen Sie folgende fachlichen Skills:

> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:

> Tatgelegenheit

> Tatmotiv

> Rechtfertigung

> ? 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten

> FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:

> Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen

> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen

> Kriminalstatistiken und Lagebilder

> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

