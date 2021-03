Frauen-Power für mehr Motivation

Nürnberg ? Nach erfolgreicher Premiere begrüßte Gastgeberin Sabine Michel am 18. Februar um 20:21 Uhr ihre Gäste zur 2. Runde des Talk ORANGE unter dem Motto ?Positiv denken?.

Gemeinsam mit Unternehmerin Ingrid Hofmann und Politikerin Martina Stamm-Fibich sprach sie über die aktuelle Krise, die uns allen sowohl beruflich als auch privat Vieles abverlangt. Dabei verrieten die Power-Frauen, woher sie ihre tägliche Motivation nehmen und trotz der Hürden und Herausforderungen ihre Leidenschaft nicht verlieren.

Ingrid Hofmann, deren Unternehmen I. K. Hofmann GmbH zu den erfolgreichsten deutschen Personaldienstleistern zählt, legt eine relativ gelassene Einstellung an den Tag: ?Sich aufregen bringt nichts. Sich auflehnen und nichts tun, ist auch nicht zielführend. Stattdessen arbeiten wir alle aktiv weiter, so, wie es uns eben unter den aktuellen Voraussetzungen möglich ist.? Dennoch äußerte sie gewissen Unmut an der Planlosigkeit der Regierungspolitik. Schließlich seien Unternehmer auch verpflichtet kurz-, mittel- und langfristige Planungen vorzulegen.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich, die in den Ausschüssen für Gesundheit und Petitionen vertreten und außerdem die Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion ist, weiß um diese Problematik. Jedoch weist sie auf die Zwicksituation der Regierung hin, die gerade in diesem sensiblen Bereich viele Faktoren berücksichtigen müssen. Ihr Wunsch ist es daher, viel öfter Menschen zu Wort kommen zu lassen, die von der Pandemie stärker oder anders betroffen sind als beispielsweise Politiker oder Virologen.

Die Zuschauer hatten die Möglichkeit, über einen Live-Chat Fragen an die Talk-Gäste zu stellen, die größtenteils noch in der Sendung beantwortet werden konnten. Den gesamten Talk ORANGE können Sie auf der Homepage www.talk-orange.de/talks noch einmal ansehen.

Der Talk ORANGE wird unterstützt von Schaffer & Partner Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, EMS Experts Managed Services und smic! Events & Marketing.

