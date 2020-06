FreeNAS auf Servern von EUROstor

FreeNAS ist eine kostenlose Open Source Software und war die erste, die Block- und Fileservices auf der Basis des selbstheilenden ZFS Filesystems anbot. Sie besticht durch einfaches Management über eine GUI, so dass keine tiefergehenden Linux-Kenntnisse erforderlich sind.

EUROstor hat eine speziell für diese Software angepasste Serverserie herausgebracht, die vom kleinen vier Platten Mini-Tower bis zu großen Rackmount-Servern mit 36 3.5-Zoll Festplatten oder 72 2.5-Zoll Disks/SSDs alle Größen abdeckt. Die ES-2200 Systeme sind wahlweise mit Intel oder AMD Prozessoren bestückt und können mit einer Vielzahl von Optionen an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Wie alle EUROstor Server können sie remote verwaltet werden.

?Viele unserer Kunden haben in letzter Zeit speziell nach Servern gefragt, auf denen sie FreeNAS installieren können. Diesem steigenden Bedarf kommen wir mit der neuen Serverserie entgegen?, sagt Franz Bochtler, Geschäftsführer der EUROstor. ?Mit der neuen ES-2200 Serie haben wir nun vorkonfektionierte Lösungen, die für dieses Einsatzgebiet die Grundanforderungen erfüllen, aber dann nach Bedarf mit zusätzlichen Netzwerkkarten, größerem Arbeitsspeicher etc. an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können.?

Die Systeme werden mit bis zu 5 Jahren Garantie und optionalem Vorabaustausch-Service oder auch Vor-Ort-Service angeboten.

Weitere Informationen zu EUROstor ES-2200 FreeNAS Servern: https://www.eurostor.com/es2200

Weitere Informationen zur FeeNAS Software:?https://www.freenas.org

EUROstor ist seit 2004 Hersteller von Storage-Systemen. Ursprünglich waren es RAIDSysteme, heute sind Server-basierte Systeme, die als flexible Storage-Server agieren, Hauptbestandteil des Produkt-Portfolios – perfekt zugeschnitten auf Kundenanforderungen. Die Lösungen reichen von kleinen File-Servern und CCTV Storage bis hin zu hochverfügbaren Storage-Clustern, Scale-Out Clustern und Cloud-Lösungen.

EUROstor hat ihren Sitz in Filderstadt nahe Stuttgart und vertreibt ihre Produkte an Endkunden in ganz Europa, mittelständische Unternehmen, Universitäten, Forschungsinstitute und Rechenzentren.

Weitere Informationen zu EUROstor Speicherlösungen unter https://www.EUROstor.com.