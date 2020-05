Freisteller fotografieren für Onlineshops

Wirklich gute Produktfotos zu produzieren ist eine komplexe und zeitintensive handwerkliche Tätigkeit, die man als Händler, Hersteller oder Verkäufer selbst nur suboptimal lösen kann. Das funktioniert nur, wenn man einen eigenen Mitarbeiter dafür anstellen kann, der die individuell notwendige Erfahrung mitbringt. In der Gründungsphase eines Unternehmens ist es verständlich, wenn ein Geschäftsinhaber zur Kosteneinsparung selbst noch Hand anlegt und seine ersten Produktaufnahmen in Eigenregie produziert. Ab einem gewissen Zeitpunkt sollte aber jedes Handelsgeschäft mit dem Zeiteinsatz für seinen eigentlichen Geschäftszweck mehr Gewinn erwirtschaften, als es über eine hausinterne Fotoproduktion einzusparen vermag.

Zeit und Kosten sparen durch konsequente Vergabe von Fotoaufträgen an einen kompetenten Budget-Dienstleister:

Vorteile von externen Dienstleistern in der Produktfotografie:

? Professionelles Equipment und Raumausstattung ist bereits vorhanden

? Langjährige und dadurch entsprechend vielseitige Erfahrung im Umgang mit der Fotoausrüstung

? Know-how für verschiedenste Problemlösungen mit unterschiedlichsten Artikeln

? Zielführender Umgang mit der notwendigen Photoshop-Bildbearbeitung

? Ein Fotograf verursacht nur Kosten, wenn er gerade benötigt wird.

? Planbare Lieferzeiten für Produktfotos als individuell produzierte Ware

Nachteile von extern gebuchten Fotografen:

? Handwerkliche Dienstleistungen müssen geplant werden, Ergebnisse stehen nicht sofort auf Abruf bereit.

? Nach guten Fotografen muss man genauso intensiv suchen, wie nach guten Artikeln.

? Spezialisierte Budget-Dienstleister mit ausreichenden Kapazitäten sind meist sehr preisgünstig, haben dafür aber längere Lieferzeiten.

? Individuelle Einzelfotografen sind regelmäßig teurer, stehen dafür oft kurzfristig zur Verfügung… oder sind gleich komplett ausgebucht.

Die PRO-ducto GmbH in Lichtenau ist ein deutsches Online-Fotostudio. Wir produzieren seit über 12 Jahren günstige Produktfotos für überwiegend deutsche, österreichische und Schweizer Kunden. Die typischen Anforderungen die von den großen Handelsplattformen wie Amazon und eBay an Produktbilder gestellt werden sind uns bestens bekannt. Wir passen unsere Fotoaufnahmen jedoch gerne auch kostenfrei an individuelle Vorgaben anderer Onlineshops an.

Bereits vorhandene Kundenbilder stellen wir schnell, preiswert und zuverlässig frei, und führen mit unserem hauseigenen Team an Grafikern diverse Bildkorrekturen, sowie Bildoptimierungen durch.

Entsprechend den genannten Vorzügen und Nachteilen pflegen wir mit vielen Kunden eine langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind da, wenn man uns braucht…

Recherchieren Sie, welche Erfahrungen andere Kunden mit uns gemacht haben… – testen Sie unsere Qualität und unseren Service… – wir freuen uns auf Ihre baldige Anfrage!