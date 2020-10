FreshToHome sichert sich 121 Mio. USD – die bislang größte Serie-C-Finanzierung in Indien

– Geführt von der Investment Corporation of Dubai (ICD), Investcorp, Ascent Capital, dem Entwicklungsfinanzierungsinstitut der US-Regierung (DFC) und Allana, mit bedeutenden Folgeinvestitionen des führenden Investors der Serie B, Iron Pillar

– Kapital zur Unterstützung des schnell voranschreitenden Ausbaus der Marke in Indien und im Nahen Osten – Ziel ist ein Umsatz von 200 Mio. USD im Jahr 2021 und die Aufrechterhaltung der aktuellen EBITDA-Marge in den wichtigsten Städten durch eine fundiertere Integration der Lieferkette auf der Plattform

FreshToHome (https://www.freshtohome.com/) , die weltweit größte vollständig integrierte Online-Marke für den Onlinehandel mit frischem Fisch und Fleisch, hat sich 121 Mio. USD an Serie-C-Finanzmitteln gesichert, die von der Investment Corporation of Dubai (ICD) – dem Hauptinvestitionszweig der Regierung von Dubai, Investcorp – einem weltweit führenden Manager alternativer Investitionen, Ascent Capital – einem führenden Wachstumskapitalanbieter mit Schwerpunkt Indien, und dem Entwicklungsfinanzierungsinstitut der US-Regierung – DFC, der Allana Group und anderen Investoren geführt wurde. Iron Pillar, der Hauptinvestor aus der Serie B, investierte in dieser Runde 19 Millionen USD. Barclays diente als Berater für die Transaktion.

“Die COVID-19-Pandemie hat das Kaufverhalten der Verbraucher in Bezug auf Fisch und Fleisch sehr verändert. Aus Sicherheitsgründen sind die Verbraucher zum Onlinehandel übergegangen, das ist zur Gewohnheit geworden, und wir haben festgestellt, dass die Online-Nachfrage nach unseren Produkten in diesem Jahr dank der Sicherheitsgarantie ” 100 % Frische und 0 % Chemie (https://www.freshtohome.com/story-of-a-fish) ” um ein Vielfaches gestiegen ist . FreshToHome steht zu dem Versprechen der Marke und schafft enorme soziale und wirtschaftliche Chancen: Das Unternehmen ermöglicht es den Verkäufern, mit seiner zum Patent angemeldeten KI-gestützten Lieferketten-Technologie und der Unterstützung einer hochmodernen Kühlkette Ware direkt von den Fischern und Landwirten zu beziehen. Wir fangen gerade erst damit an, einen enorm großen Markt zu erobern, und diese Kapitalerhöhung wird uns dabei helfen, unser Potenzial durch eine schnelle Expansion in Indien und im Nahen Osten voll und ganz auszuschöpfen”, erklärte Shan Kadavil, Mitbegründer und CEO von FreshToHome .

FreshToHome ist die weltweit größte vollständig integrierte Online-Marke im E-Commerce für frischen Fisch und Fleisch. Pro Monat werden ca. 1,5 Millionen B2C-Bestellungen und ein Jahresumsatz von 85 Millionen USD über die Plattform erzielt.

“Wir freuen uns, mit FreshToHome zusammenzuarbeiten und die Vision des Managements und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. FreshToHome ist führend in der Nutzung von KI-basierter Technologie und Geschäftsinnovation, mit denen den Kunden und Lieferanten ein enormes Wertversprechen auf einem großen und wichtigen Markt gemacht werden kann. Wir bei ICD möchten mit Unternehmen wie FreshToHome zusammenarbeiten, die in der Lage sind, neue Wege für das Allgemeinwohl zu beschreiten. Gleichzeitig nutzen wir eine große Chance zur Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre. Dieses erfolgreiche Fundraising stellt eine große Anerkennung der Leistungen und des bedeutenden Potenzials des Unternehmens dar”, erklärte Khalifa Al Daboos, stellvertretender CEO der Investment Corporation of Dubai.

Shan Kadavil und andere Mitbegründer von FreshToHome haben unternehmerische Erfahrung im Silicon Valley gesammelt und waren Teil von Führungsteams bei Unternehmen wie Zynga. Zu den frühen Unterstützern von FreshToHome zählen Mark Pincus – der Zynga-Gründer, David Krane – der CEO von Google Ventures, Pete Briger – Vorsitzender von Fortress, Abdul Aziz Al-Ghurair – Vorsitzender der Mashreq Bank, Rajan Anandan von Sequoia und andere renommierte Investoren.

“Der erste Aktienvertrag von DFC mit FreshToHome zeigt die Leistungsfähigkeit unseres neuen Aktien-Tools, mit dem wir die Entwicklung vorantreiben und die US-Außenpolitik unterstützen”, erklärte Adam Boehler, CEO des Entwicklungsfinanzierungsinstituts der US-Regierung (DFC). “Dieses Projekt wird das Wirtschaftswachstum voranbringen und die Lieferketten für Agrarerzeugnisse eines wichtigen US-Partners stärken.”

Die Unterstützung der bestehenden Großinvestoren aus dem Nahen Osten wie CE-Ventures – der Corporate Venture Capital-Plattform von Crescent Enterprises – trug maßgeblich zur Expansion in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei, wo das Unternehmen bereits zu den Top 5 der Online-Supermärkte gehört.

Gaurav Sharma, Head of Private Equity bei Investcorp India , fügte hinzu: “Wir von Investcorp interessieren uns für Unternehmen, die den Unternehmenserfolg in dieser Kategorie auf allen Ebenen neu definieren. Wir sind davon überzeugt, dass FreshToHome genau dafür steht und bereit ist, Großes zu erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und unterstützen das Unternehmen bei der Ausschöpfung seines vollen Potenzials.”

“Der einzigartige Ansatz von FreshToHome, mit Fischern und Landwirten zusammenzuarbeiten, und die Verwendung von technologiebasierten Beschaffungslösungen verschaffen dem Unternehmen einen Vorsprung als beste zuverlässige Marke in diesem Segment und als potenzieller Anwärter für den Unicorn Club”, so Raja Kumar, Gründer und CEO von Ascent Capital.

Um weitere Details zu erfahren, melden Sie sich bitte bei: sonali.chakravorty@kaizzencomm.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1320774/FreshToHome_Series_C_Funding.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1320773/FreshToHome_Logo.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149687/4746611 OTS: FreshToHome

Original-Content von: FreshToHome, übermittelt durch news aktuell