FRISCH MEDIA GMBH MIT NEUEM GESCHÄFTSBEREICH

FRISCH MEDIA baut sein Dienstleistungsangebot aus und ist jetzt mit Michael Hein als Gesellschafter zur GmbH geworden. Ziel der neu gegründeten Gesellschaft ist es, als zuverlässige Full-Service-Agentur und bewährter Partner in Sachen Marketing und Kommunikation ihre Kunden auch kompetent bei der Entwicklung und Implementierung einer individuellen Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu unterstützen. Neben dem Hauptstandort Bonn dient jetzt der Standort Nord in Walsrode als Schulungszentrum und Seminar-Location für FRISCH WORKS.

Werbeagentur mit Fokus auf Arbeitgebermarketing

Seit über zehn Jahren entwickelt die Bonner Werbeagentur FRISCH MEDIA individuelle und maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für Kunden ? mit frischen Ideen, kreativen Konzepten und umfassendem Service aus einer Hand. Die Full-Service-Agentur hilft deutschlandweit Unternehmen sich optimal in Szene zu setzen, ihr Image als Arbeitgeber zu stärken und das passende Personal zu finden.

Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen verstärkt auf den Bereich Arbeitgebermarketing fokussiert. Besonders Social-Media- und Online-Marketing sowie Filmproduktionen haben einen großen Stellenwert bei der gezielten Ansprache von Fachpersonal und der Arbeitgebermarkenkommunikation.

Mitarbeiterbindung ergänzend zur Personalgewinnung

?Wir sind schon lange Partner vieler Unternehmen rund um die Themen Employer Branding und Personalmarketing. Dabei entwickeln wir für jeden unserer Kunden optimale Lösungen. Mit den wachsenden Aufgaben und dem steigenden Erfolg der vergangenen Jahre haben wir uns entschlossen, unser Angebot zu erweitern,? erklärt Firmengründer und Geschäftsführer Jens Frisch.

Stärkung von Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur

Bei FRISCH WORKS geht es noch stärker um die langfristige Bindung von Mitarbeitern. Hier werden vor allem Themen rund um Arbeitsplatz- und Unternehmenskultur angepackt. Im Mittelpunkt von Workshops, Seminaren und Performance Coachings stehen Veränderungsprozesse, Mindset, Motivation und Potentialentfaltung der Mitarbeiter und Führungskräfte.

?Wer seinen Erfolg langfristig sichern will, muss nicht nur neue Mitarbeiter finden, sondern die Mitarbeiter auch an sich binden. Voraussetzung dazu ist eine Unternehmenskultur, die sich an den eigenen Mitarbeitern orientiert, sie motiviert und ihre Potentiale voll ausschöpft.

Deshalb ist es nur konsequent, dass wir unsere Kompetenzen auch hier anbieten?, so Michael Hein, Leiter des neuen Geschäftsbereichs.