FRUIT LOGISTICA 2020 – “Taste The Alps” auf der internationalen Fachmesse für Obst und Gemüse in Berlin

Valtellina/München, den 03. Februar 2020: “Taste the Alps” ist auch 2020 wieder auf der FRUIT LOGISTICA Berlin. Das Projekt der EU-Kommission wurde 2017 gestartet und aus über 50 italienischen Anträgen ausgewählt, um Fördermittel der Europäischen Kommission zu erhalten. Diese Initiative zielt zum einen darauf ab, den Produkten aus Valtellina eine größere Anerkennung und Bekanntheit zu erlangen und zum anderen den Wert der auf europäischer Ebene anerkannten Herkunftsbezeichnungen g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) und g.g.A. (geschützte geografische Angabe) zu erhöhen. “Taste the Alps” ist ein dreijähriges Projekt, das von Mitte 2018 bis Mitte 2021 läuft.

Valtellina – Produkte höchster Qualität durch ideales Klima und idyllische Natur

Die Region, aus der die geförderten Produkte von “Taste the Alps” kommen, nennt sich Tal der Adda “Valtellina”. Es erstreckt sich in Norditalien von der Lombardei, über Bormio bis hin zum Comer See, direkt entlang der Grenze zur Schweiz. Auf Grund der günstigen geografischen Lage und der optimalen klimatischen Verhältnisse ist es in dieser Region möglich besonders hochwertige Produkte anzubauen und herzustellen. Gemäß der alten Tradition werden die überlieferten Rezepturen und das Prozedere, das sich seit Jahrhunderten bewährt hat, behütet und gepflegt. Mit besonderer Leidenschaft widmen sich die lokalen Hersteller den einmaligen Schmankerln der Region.

Das Erfolgsrezept: Regionale Produkte aus lokaler Herstellung

Gefördert und bekannt aus der Region sind vor allem der Bresaola della Valtellina g.g.A., ein luftgetrockneter Rinderschinken aus Valtellina, die Käsesorten Bitto g.U. und Valtellina Casera g.U. sowie die geschmackvollen Äpfel Mela della Valtellina g.g.A. Auch Rotweine wie den Valtellina Superiore u.G. oder den Sfursat di Valtellina g.g.A. hat das Valtellina zu bieten. Eine weitere Besonderheit aus der Gegend sind die herzhaften Pizzocheri della Valtellina g.g.A, eine spezielle Teigwarenart aus Buchweizen- und Weizenmehl.

Die geförderten g. U.- und g. g. A.-Produkte sind nicht nur lecker und natürlich, sie sind auch Mittel für den Schutz und die Bewahrung der Berggebiete, aus denen sie stammen. Die Landwirtschaft in den Bergen dient der Beibehaltung des natürlichen Gleichgewichts und der hydrogeologischen Struktur des Gebiets. Gleichzeitig wahrt sie das Erbe an althergebrachten traditionellen Fähigkeiten und den kulturellen Reichtum, die noch immer Tragpfeiler der Identität und der Werte der lokalen Berggemeinschaft sind.

Mela della Valtellina – der Inbegriff regionaler Produkte aus Valtellina

Die FRUIT LOGISTICA ist nur eine von vielen der wichtigsten Fachmessen des Agrar- Lebensmittel- und Weinsektors auf denen das Projekt “Taste the Alps” auch 2020 den (Fach-) Besuchern vorgestellt wird.

Am Messestand können Besucher die beiden Apfelsorten “Stark Delicious” und “Golden Delicious” aus der Produktion der Mela della Valtellina g.g.A. probieren. Zwar ist die Produktion dieser Äpfel quantitativ begrenzt, dafür aber qualitativ bestens ausgezeichnet und durch das europäische Gütezeichen g.g.A. garantiert umweltfreundlich. Die Bergluft im Herzen der Alpen verleiht dieser Frucht einen einzigartigen Geschmack und Duft. Die Äpfel wachsen und reifen auf natürliche Weise. Valtellina ist dank der geografischen Lage, der Breite, der Hanglage, den klimatischen Bedingungen und dem täglichen Temperaturbereich ein optimales Anbaugebiet. Der “Stark Delicious” in intensivem, leuchtendem Rot ist knackig und sehr aromatisch; der “Golden Delicious” zeichnet sich durch seinen süßen und aromatischen Geschmack aus und ist gelb mit rosa Facetten.

“Wir freuen uns, unsere qualitativ hochwertigen, heimischen Produkte in diesem Jahr wiederholt auf der FRUIT LOGISTICA Berlin präsentieren zu dürfen.”, freut sich Marco Chiapparini von Valtellina Che GUSTO Distretto Agroalimentare. “Somit können wir unsere Initiative “Taste the Alps”, die von der EU-Kommission gefördert wird, und unsere Produkte aus Valtellina einem interessierten Publikum näherbringen. Dadurch erlangen die Produkte eine größere Anerkennung und Bekanntheit und der Wert, der auf europäischer Ebene anerkannten Herkunftsbezeichnungen g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) und g.g.A. (geschützte geografische Angabe) wird signifikant erhöht.”

Über die Herkunftsbezeichnungen:

G.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) bezeichnet die Herstellung eines Lebensmittels, das in all seinen Phasen in einer bestimmten Region produziert wurde und von dessen anerkannten Fähigkeiten und lokalen Zutaten profitierte. g.g.A. (geschützte geografische Angabe) kennzeichnet im Gegenzug ein Produkt, dessen Qualität und Merkmale eng mit einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Region verbunden sind, in der mindestens eine Stufe der Erzeugung, Verarbeitung oder Verarbeitung stattfindet.

Beide Bezeichnungen sind von der Europäischen Union anerkannt und unterstreichen die Bedeutung des Anbaus und des Ursprunggebiets der Produkte, da sie die Qualität und die Besonderheiten in Bezug auf Geschmack und Tradition beeinflussen. Darüber hinaus leiten die Bezeichnungen den Verbraucher bei der Wahl eines informierten Kaufs des Produkts, das in jeder Phase seiner Herstellung überprüft wurde.

Über die Taste the Alps:

Das Projekt Taste The Alps wurde 2017 ins Leben gerufen. Mit mehr als 50 Förderanträgen aus Italien wurden nur drei als förderfähig angesehen und erhielten somit Zugang zu Fördermitteln. “Taste The Alps” will in Zusammenarbeit mit den Konsortien zum Schutz und zur Valorisierung der Alpen die Exzellenz Valtellinas in Italien, Frankreich und Deutschland durch eine Vielzahl von Initiativen fördern. Geplant ist unter anderem die Teilnahme an großen Messen, Veranstaltungen, Kochshows, Lebensmittel- und Weinveranstaltungen, um sich so den Fachleuten und Verbrauchern vorzustellen.

Weitere Informationen: www.tastethealps.eu