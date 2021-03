FSGG möchte die Veranstaltungsgeschichte neu schreiben ? Digitale Events werden zu einem echten Highlight

?Unser gemeinsames Ziel ist es, die Veranstaltungsgeschichte neu zu schreiben?, sagt Marco May-Böhm. Wie das gehen soll? ?Unser Konzept beruht auf Hightech-Videokonferenzen, Web-Seminaren und Live-Streams, die von unserem technischen Partner in der Mülheimer Eventlocation angeboten werden?, erklärt der FSGG-Projektleiter Eventplanung. ?So können Hybrid-Events jeglicher Größenordnung inklusive Liveübertragungen realisiert werden. Das ist einmalig in der Rhein-Ruhr-Region.?Das Event-Team der FSGG kümmert sich während der Veranstaltung um den kulinarischen Part. ?Neben den Foodboxen, die wir vorab an die Adressen der Online-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer verschicken, sorgen wir auch vor Ort für das Catering?, erklärt Küchendirektor Roger Achterath das Konzept. ?Neben einfachen Snacks aus unserer Serie ?Butcher?s Kitchen? bieten wir auch komplette Mahlzeiten oder Menüs zum Lunch an.?

Die Mike Tec Eventtechnik GmbH ist seit 2006 bundesweit als technischer Fullservice-Dienstleister auf Veranstaltungen unterwegs. Einen Namen als verlässlicher Partner hat sich das Unternehmen vor allem in der gehobenen Tagungs- und Kongresshotellerie sowie bei der Systemintegration für Gastronomiebetriebe, Tagungs- und Veranstaltungsstätten gemacht. ?Wir realisieren außerdem Projekte in den Bereichen Corporate-, Public- und Sport-Events?, führt Geschäftsführer Mike Terbeck aus. ?Hier konnten wir bereits erfolgreich zahlreiche Veranstaltungen mit der FSGG realisieren. Von der Konzeption über die Planung bis hin zur Durchführung kommt bei uns alles aus einer Hand.?

Mit 3.000 Quadratmetern Nutzfläche auf insgesamt drei Bereichen gehört THE ADDRESS zu den größeren Veranstaltungsräumlichkeiten im Portfolio des Cateringunternehmens vom Duisburger Großmarkt. Die denkmalgeschützte ehemalige Maschinenproduktionshalle und die einstigen Kraftzentrale der Zeche Vereinigte Rosen- und Blumendelle am Förderturm in Mülheim vereinen geschichtsträchtiges Ambiente mit modernem Schick und luxuriösen Elementen. Seit 2015 gehört der Hallenkomplex zu den herausragenden Eventlocations in der Region. Für Betreiber Osmanhan Baser steht fest: ?Aus der früheren Großraumdiskothek ?Nightstyle? haben wir eine innovative Veranstaltungsstätte mit historischem Flair gemacht. Wir bieten die Räumlichkeiten und die FSGG das exklusive Catering.?

FSGG-Geschäftsführer Frank Schwarz möchte erreichen, dass diese neu definierten Online-Veranstaltungen zu einem virtuellen Erlebnis werden, über das man noch lange positiv sprechen wird. ?Unsere Kompetenz garantiert den Erfolg dieser Events. Kompromisslos gut starten wir gemeinsam in ein neues Zeitalter der digitalen Veranstaltungswelt.?