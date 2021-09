FSK Launch der neuen FSK-Lernplattform

Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane (FSK e.V.) geht mit seiner Lernplattform FSK-Training online. In einem Pilotprojekt starten bereits die ersten Schulungen zur sicheren Verwendung von Diisocyanaten. Rechtzeitig für die gesamte Branche: Für die PU-Branche bedeutet der Beginn des Piloten das Erreichen eines wichtigen Meilensteins bei der Erfüllung der Verpflichtung nach REACH.

Gemeinsam mit dem Expertenteam von eLeDia hat die FSK Services GmbH, Servicegesellschaft des Verbands, eine Schulungsplattform entwickelt, die allen gewerblichen und industriellen Verwendern von Diisocyanat-Produkten zur Verfügung steht. Mit E-Learnings, Präsenz- & Hybrid-Trainings ist für jeden das passende Lernkonzept verfügbar.

Der Launch der Lernplattform erfolgt erfreulich rechtzeitig: Denn nach dem 24.08.2023 dürfen europaweit Diisocyanate nur noch mit entsprechendem Schulungsnachweis verwendet werden. Ohne Schulung besteht ab diesem Zeitpunkt ein Verwendungsverbot. Für die zukunftsträchtige und innovative PU-Branche, die mit hunderttausenden Beschäftigten einen gewichtigen Branchenzweig präsentiert, bietet die Plattform genau zur rechten Zeit den Zugang zu den europaweit einheitlichen Trainings. „Die Bewältigung des Schulungsauftrags ist enorm aber nicht unlösbar!“, so FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger. „Die PU-Branche ist an einem Arbeitsschutz auf höchstem Niveau interessiert. Diisocyanat-Produkte sollen sicher im Arbeitsalltag verwendet werden. Wir bieten für alle Bereiche und Arbeitsabläufe die Plattform und den Zugang zu den gemeinsam mit den Herstellerverbänden ISOPA und ALIPA entwickelten Schulungsinhalten.“

Launch-Paket – Alles was wichtig ist!

Um dem Ansturm aus der Branche zeitnah begegnen zu können hat der FSK ein Informationspaket geschnürt. Das Paket stellt mit einem Kurz-Film, einem Factsheet und der FSK-Training-Website Informationen übersichtlich und verständlich zur Verfügung und beantwortet zahlreiche Fragen.

„Wir stellen fest, dass noch nicht alle Betroffenen von ihrer neuen Schulungsverpflichtung für Diisocyanate wissen. Kurz und knapp erklären daher der Film und das Factsheet für eine breite Zielgruppe die Brisanz des Themas Diisocyanate-Schulung für unsere Branche und die Zukunft von Polyurethanen. Darüber hinaus stehen auf der eigens erstellten FSK-Training-Website alle Informationen zum Thema zur Verfügung. Hierüber erreicht man auch nach Kursbestellung die Lernplattform“, so Klaus Junginger.

Erste Teilnehmer sind begeistert: „Im Shop konnte ich, dank der Übersicht, die unterschiedlichen Levels der Kurseinheiten einsehen und auswählen. Die Lernplattform lässt sich intuitiv bedienen, den Kurs konnte ich nach meinem eigenen Lerntempo und Tagesrhythmus nutzen. Auf den Test war ich am Ende der Lektion dann auch gut vorbereitet.“

Den Kurz-Film „Sicher im Umgang mit Diisocyanaten – Jetzt mit FSK-Training schulen“ ist auf der FSK-Homepage unter www.fsk-vsv.de oder auf dem YouTube-Kanal des Fachverbandes abrufbar.

FSK-Schulungen – Full-Service mit Hosting in Deutschland

Der FSK gibt allen Unternehmen, Selbstständigen und Mitarbeitern in der PU-Branche nicht nur die Trainings und die Lernplattform an die Hand, sondern bietet darüber hinaus ein Full-Service-Paket an. „Wir ermitteln gemeinsam mit den Unternehmen ihren jeweiligen Schulungsbedarf und auch in welcher Form geschult werden soll – online oder mittels Trainer vor Ort. Alle notwendigen Kurse können bei uns gebucht, besucht und zertifiziert werden. Wir können den gesamten administrativen Aufwand für die Betroffenen übernehmen.“, so Klaus Junginger zum Full-Service-Paket, das aufgrund des Wunsches zahlreicher mittelständischer Unternehmen entstanden ist. So schnell wie möglich sollen auch Kurse in weiteren Sprachen der EU-Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehen – ein Resultat der Anforderung, dass die Schulungen europaweit mit gleichem Inhalt angeboten werden müssen.

FSK-Zertifizierung – Nachhaltigkeit in der Branche

Die EU-Beschränkung für die Verwendung und das Inverkehrbringen fordert über die Schulungen hinaus auch einen Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung der Trainingsinhalte. Am Ende jeder Lerneinheit werden daher die erworbenen Kenntnisse geprüft und bei erfolgreichem Bestehen ein Zertifikat ausgestellt. „Das anerkannte FSK-Zertifikat ist Ausdruck der nachhaltigen Verbesserung des Arbeitsschutzes aufgrund der vorbildlichen Schulungen im Bereich Diisocyanate.“, so Klaus Junginger.