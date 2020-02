Führende Politiker in NRW sehen Laschet nach angekündigtem AKK-Rückzug in wichtiger Rolle

Christdemokraten, aber auch Oppositionspolitiker in NRW

schreiben nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret

Kramp-Karrenbauer Armin Laschet eine wichtige Rolle zu. “Armin Laschet wird als

Stellvertreter stärker gefordert sein. Es besteht die Gefahr eines Rechtsrucks

in der CDU”, sagte Serap Güler, NRW-Integrationsstaatssekretärin und Mitglied

des CDU-Bundesvorstandes, der Rheinischen Post (Onlineausgabe). Laschet habe die

erforderliche Führungserfahrung und könne die Partei zusammenbringen. Ähnlich

sieht es selbst die Opposition in NRW: “Armin Laschet ist jetzt als Chef des

wichtigsten CDU-Landesverbands gefordert, für Stabilität in der Partei zu

sorgen. Er muss schnell den Umgang der CDU mit den Rechten klären und nicht

länger AfD und Linkspartei gleichstellen”, sagte SPD-Landeschef Sebastian

Hartmann. Er müsse alles daransetzen, dass es jetzt nicht zu einer Kernschmelze

des demokratischen Systems komme. Auch die Vorsitzende der NRW-Grünen, Mona

Neubaur, sieht in Laschet einen stabilisierenden Faktor: “Unabhängig von seinen

eigenen Bestrebungen wäre wünschenswert, dass Armin Laschet seine Position

nutzt, um die in der CDU zusammen zu führen, die eindeutig gegen Rechts stehen –

in Wort und Tat.” Die Situation sei durch den Dammbruch in Thüringen so

gefährlich wie lange nicht mehr. Es müsse für alle Parteien nun darum gehen,

nicht parteilich zu taktieren, sondern zum Wohle unseres Landes. Erforderlich

seien Konservative aus der CDU, die eine klare Brandmauer gegen die AfD hielten.

Zustimmung für Kramp-Karrenbauers Schritt kam von Ex-Bundesinnenminister Gerhart

Baum: “Der Rückzug Kramp-Karrenbauers ist richtig. Sie kommt mit der

merkwürdigen CDU in Thüringen nicht klar – aber wer sonst?” Die CDU könne es

sich nicht bieten lassen, “dass die unselige Werteunion für die gesamte Partei

spricht.” Aus Baums Sicht hat Laschet ernsthafte Chancen auf die Nachfolge:

“Seine Qualität ist die eines Versöhners.” Zu einer möglichen eigenen Bewerbung

um die Kanzlerkandidatur oder den Parteivorsitz äußerte sich Laschet am Montag

nicht.

