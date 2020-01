Für Outdoor Anwendungen

Kübler erweitert mal wieder sein Portfolio an Seilzuggebern, welches in vier Kategorien unterteilt ist: Performance-, Robust-, Compact- und Base-Line. Der neue Seilzuggeber C60, für Messlängen bis zu 4 m, gehört der Robust-Line an und ist dank seiner der robusten Bauweise, der hohen Schutzart IP69k und dem weiten Temperaturbereich bis -40°C … +85°C die ideale lineare Sensorlösung für Outdoor Anwendungen.

Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit spiegelt sich in der breiten Auswahl an Gehäuse- und Seilarten, dem weiten Messbereich sowie den unterschiedlichen Schnittstellen wider. Unterschiedliche Bauweisen wie offenes oder geschlossenes Gehäuse oder auch Gehäuse mit Lochblechabdeckung stehen zur Auswahl bereit. Der Seilzuggeber verfügt über ein stabiles Edelstahlseil (ø 1,0 mm) mit frei wählbaren Seilbefestigungen wie Clip, M4-Gewinde oder Ring.

Der Seilzuggeber steht für eine sehr gute Linearität bis zu ± 0,1 % in einem Messbereich bis zu 4 m. Gängige Schnittstellen wie CANopen oder Potentiometer, 0 ?5 V, 0 ? 10 V, 4 ? 20 mA stehen zur Verfügung.

Im Zuge der zunehmenden Sicherheitsanforderungen in der mobilen Automation werden heute teilweise Sensoren in zweifacher Ausführung verbaut. Dies bedeutet eine Erhöhung der Gesamtkosten, höheren Installationsaufwand und zu Platzproblemen.

Der neue Seilzuggeber C60 bietet in seiner kompakten und robusten Bauweise auch eine redundante Variante an. Zum Einsatz kommt der Seilzuggeber in mobilen Arbeitsmaschinen, Arbeits- und Rettungsbühnen sowie in der allgemeinen Automatisierung.

Die Kübler Gruppe gehört heute zu den weltweit führenden Spezialisten in der Positions- und Bewegungssensorik, Funktionalen Sicherheitstechnik, Zähl- und Prozesstechnik sowie der Übertragungstechnik.

Gegründet im Jahre 1960 von Fritz Kübler, wird das Familienunternehmen heute in der zweiten Generation von Gebhard und Lothar Kübler geleitet. Neun internationale Gruppenmitglieder und Vertretungen in über 50 Ländern bieten Produkt-Know-how, Service und Beratung weltweit vor Ort.

Innovative Produkt- und Branchenlösungen sowie Lösungen für Funktionale Sicherheitstechnik und ein hoher Servicegrad sind Gründe für unseren weltweiten Erfolg. Die strikte Qualitätsorientierung sorgt für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte im Feld.

Weltweit über 480 engagierte Menschen ermöglichen diesen Erfolg. Sie sorgen für Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen.