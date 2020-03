Für Unternehmen im Gesundheitswesen: Beraterin Andrea Ruf unterstützt beim administrativen Corona-Management

30.03.2020 – Viele Unternehmen im Gesundheitswesen – Physiotherapiepraxen, Heilpraktiker, ebenso Arztpraxen – sind trotz Ausgangsbeschränkungen geöffnet. Sie müssen verschärfte Hygiene- und Sicherheitsvorgaben einhalten und sind damit schon zusätzlich gefordert. Hinzu kommt, dass sie sich mit vielen zeitintensiven administrativen Fragen zu Kurzarbeitergeld, Corona-Soforthilfen, Liquiditätsplanung, Mitarbeitermanagement usw. beschäftigen müssen.

Dabei möchte Andrea Ruf (Figiel-Ruf Unternehmensmanagement), langjährige Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen, mit ihrem Angebot „Corona-Management für die Praxis“ unterstützen. Sie recherchiert für ihre Kunden, bereitet Informationen auf, klärt akute administrative Fragen und unterstützt dann in der operativen Umsetzung, z.B. bei der Antragstellung. Für eine optimale Beratung arbeitet sie eng vernetzt mit Arzt, Rechtsanwalt und Steuerberater.

Andrea Rufs Kunden wissen dies zu schätzen: „Frau Ruf ist Gold wert! Sie ist lösungsorientiert, schnell und liefert Infos so, dass ich sie auch verstehe und damit sofort weiterarbeiten kann“, so eine Allgäuer Physiotherapeutin aus dem Kundenkreis von Figiel-Ruf Unternehmensmanagement, die Andrea Rufs Beratung in Anspruch nimmt.

Um den aktuellen Ausgangsbeschränkungen gerecht zu werden, kann die Beratung, soweit möglich, sicher und zeitsparend entweder telefonisch oder über Onlinemeetings stattfinden. Entsprechend können Kunden aus dem gesamten Allgäu und darüber hinaus das Angebot buchen. Andrea Ruf hofft, damit vielen Praxen in einer Phase großer Unsicherheit zumindest in diesem Bereich helfen zu können.