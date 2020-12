Funding 2020 erfolgreich abgeschlossen: Doozer gewinnt neue Investoren und startet Marktoffensive

Berlin, 16.12.2020. Die im Mai 2014 gegründete Doozer Real Estate Systems GmbH schloss die diesjährige Finanzierungsrunde erfolgreich ab. Mit den zwei starken Investoren BitStone und FMC gewann Doozer neue Partner, die das Berliner Proptech in seiner weiteren Wachstumsphase unterstützen werden.

?Wir freuen uns sehr, dass wir mit BitStone und FMC zwei neue Investoren gewonnen haben. Sie werden uns auf dem Weg hin zum etablierten Standard für die digitale Handwerkervermittlung begleiten?, sagt Carsten Petzold, Geschäftsführer bei Doozer. ?Wir haben mit unserem tollen Team viel vor, um die digitale Vergabe von Sanierungsaufträgen, die Steuerung von Nachunternehmern und die effiziente Bauabwicklung von A bis Z weiter zu perfektionieren. Dafür haben wir genau die richtigen Partner an Bord.?

BitStone Capital (https://www.bitstonecapital.com/) ist ein international operierender Venture Capital Investor und Company Builder, der gezielt innovative digitale Bau- und Immobilienwirtschaftliche-Geschäftsmodelle entwickelt. Über die Finanzierung hinaus katalysiert BitStone Capital das Wachstum seiner PropTech- und ConstructionTech-Beteiligungsunternehmen mit seinem weitreichenden Netzwerk, einzigartigem Branchen Know-How und spezifischer Expertise in neuen Technologien.

?Wir glauben fest an das zukunftsweisende Geschäftsmodell von Doozer?, ist Kai Panitzki, Managing Partner von BitStone überzeugt. ?Die Digitalisierung des Handwerks und der Sanierungs- und Modernisierungsprozesse bietet enormes Potential. Unsere Investition und unser Netzwerk werden dem noch jungen Unternehmen dabei helfen, schneller zu skalieren.?

Neu im Funding-Board ist auch die FMC Beteiligungs KG (http://www.fmc.team/). Seinem Motto ?Wir investieren nur in nachhaltigen Erfolg? bleibt der Bauexperte mit Blick auf die Unterstützung von Doozer treu. ?Wir beteiligen uns nur an Unternehmen mit einem starken Produkt und einer klaren Strategie?, sagt Sven Gless, Managing Partner von FMC. ?Unser Engagement basiert auf Weitsicht, um langfristiges Wachstum zu generieren. Doozer passt darum sehr gut in unsere Investitionsstrategie.?

Insgesamt konnte das Doozer-Team bei der diesjährigen Fundingrunde einen hohen siebenstelligen Betrag gewinnen. Den wird das junge, dynamische Unternehmen nun für sein weiteres Wachstum einsetzen. Ausschlaggebend für die Kapitalgeber waren dabei unter anderem die vielversprechenden Digitalisierungspotenziale in einem sich öffnenden Immobilienmarkt. Doozer hat mit ihrer gleichnamigen Plattform ein attraktives Angebot für die Branche. Und: Das Unternehmen kann eine steil steigende Nachfragekurve vorweisen. Allein in diesem Jahr hat das Berliner Proptech beispielsweise ein Bauvolumen in Höhe von fast 200 Millionen Euro vermittelt.

?Wir sind sehr glücklich, mit dem gewonnenen Kapital die nächsten Schritte angehen und unsere komfortable Marktposition ausbauen zu können?, sagt Doozer-Gründer und Geschäftsführer Nicholas Neerpasch. ?Dabei sind wir insbesondere auch unserem Team zu tiefem Dank verpflichtet, dass mit Doozer ein tolles, zukunftsweisendes Produkt stetig weiterentwickelt. Gemeinsam haben wir unsere vielen angeschlossenen Handwerksbetriebe inzwischen schon mit über 80.000 Sanierungsaufträgen versorgt ? Tendenz stark steigend.?

Doozer ist seit über sechs Jahren ein verlässlicher Partner der Wohnungswirtschaft, der maßgeblich für effiziente Sanierungsprozesse sorgt. Das Berliner Proptech hat darüber hinaus bundesweit hunderten Handwerksunternehmen geholfen, durch Standardisierung und Digitalisierung ein starkes Wachstum zu erreichen.

