Fury beginnt mit Step-Out-Bohrungen auf Eau-Claire-Projekt und liefert Update zur Zielerreichung

Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (“Fury” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es die Explorationsphase seines laufenden 50.000 Meter langen Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Eau Claire im Eeyou Istchee-Territorium in der Region James Bay in Quebec begonnen hat. In dieser Phase des Bohrprogramms soll eine ein Kilometer (km) tief liegende Erweiterung der Lagerstätte Eau Claire erprobt werden, mit dem Ziel, die bestehende Ressource erheblich zu erweitern (Abbildung 1).

Mike Timmins, Präsident und CEO sagte:

“Wir sind ständig dabei, zusätzliche Ziele beim Eau-Claire-Projekt zu identifizieren, wobei wir entlang des Lagerstättentrends ein erhöhtes Potenzial aufdecken, während unser technisches Team diese Möglichkeiten verfeinert. Das Infill-Bohrprogramm ist nach ermutigenden Ergebnissen und Beobachtungen in den ersten beiden Bohrlöchern bis zu Bohrloch drei vorangeschritten. Wir freuen uns auf die Untersuchungsergebnisse, die für das neue Jahr erwartet werden. Die nächsten Quartale werden für die Aktionäre sehr aufregend sein, da wir mit stetigen Explorationsergebnissen rechnen, das Potenzial des Eau Claire-Anlagenpakets demonstrieren und unsere anfänglichen Wachstumsstrategien für Fury umsetzen werden.

“Weitere Aktualisierungen unserer Homestake Ridge-Ziel- und Komitee-Bay-Explorationsprogramme werden in den kommenden Monaten folgen, da wir ein beträchtliches Jahr der groß angelegten Exploration und Erschließung planen. “

Eau-Claire-Explorationsbohrprogramm

Ungefähr 12.000 Meter wurden dem Erweiterungsbohrprogramm zugewiesen, um eine einen Kilometer tief liegende Erweiterung der Lagerstätte Eau Claire zu erproben. Die ersten Bohrlöcher, die gebohrt werden sollen, befinden sich zwischen 500 und 700 Meter neigungsabwärts von der Grenze der bestehenden Ressource und zwischen 400 und 700 Meter neigungsabwärts vom nächsten historischen Bohrloch. Dieses Zielgebiet wird durch die Durchschneidung der mineralisierten Strukturen Eau Claire und Snake Lake definiert, wie sie in der vor kurzem erworbenen Gradienten-Array-induzierten Polarisierungsuntersuchung abgebildet wurden, und bietet eine ähnliche Strukturgeometrie, die eine hochgradige Mineralisierung bei der Lagerstätte Eau Claire definiert (Abbildung 2).

Michael Henrichsen, SVP, Exploration sagte:

“Wir freuen uns darauf, die Explorationsphase unseres Bohrprogramms auf dem Eau-Claire-Projekt zu beginnen. Durch frühzeitige aggressive Ausstiegsschritte wollen wir den Lagerstätten-Fußabdruck rasch erweitern und eine bedeutende Aktualisierung der Ressourcen erreichen. Darüber hinaus bietet die fortgesetzte Zielerfassung entlang des 7 km langen Lagerstättentrends Fury die Möglichkeit, bedeutende neue Mineralisierungskörper zu entdecken, während wir beginnen, das geologische Potenzial unseres Landpakets zu erschließen.

Aktualisierung des Vorkommenstrend und Targeting

Bei den Zielvorgaben entlang des Lagerstättentrends lag der Schwerpunkt auf der Integration der vor kurzem erworbenen Gradienten-Array-induzierten Polarisationsdaten von Fury zusammen mit einer neuen invertierten 3D-Magnetuntersuchung sowie den Ergebnissen der Oberflächengeologie und Oberflächengeochemie. Ein bedeutender Fortschritt bei der Zielerfassung zeigt magnetische Gradienten, die wichtige Strukturbrüche abbilden, wo es zahlreiche Vorkommen von Goldmineralisierungen an der Oberfläche gibt (Abbildung 3). Darüber hinaus stimmen die abgebildeten magnetischen Gradienten weitgehend mit den interpretierten Strukturen überein, die bei der Gradienten-Array-induzierten Polarisierungsuntersuchung abgebildet wurden.

Ein bedeutendes Ziel, bei dem Fury das Bohrstadium erreicht hat, befindet sich am Schnittpunkt der mineralisierten Lagerstätte Eau Claire und den südlichen Tonalitstrukturen (Abbildung 3). Diese strukturelle Durchschneidung kommt in einer Tiefe von etwa 300 bis 500 Metern vor und wurde noch nicht gebohrt. Er ist wie folgt charakterisiert: 1) Aktinolith – Turmalin-Alteration in Basalten mit zugehörigen felsischen Gängen am Tonalitrand der Eau Claire-Lagerstättenstruktur mit Oberflächenschürfproben von bis zu 2,6 g/t Gold; und 2) Quarz – Turmalin-Aderung in Basalten und Sedimenten mit zugehörigen felsischen Gängen entlang der South-Tonalit-Struktur mit Schürfproben von bis zu 7,8 g/t Gold.

Zusätzliche Gradienten-Array-induzierte Polarisierungsdaten, die gesammelt wurden, haben eine strukturelle Durchschneidung am östlichen Rand der mineralisierten Struktur Snake Lake hervorgehoben (Abbildung 2). Diese Zone mit strukturellen Durchschnitten zeigt das Potenzial, eine hochgradige Mineralisierung entlang des Snake Lake-Korridors anzupeilen, in dem in der Vergangenheit nur wenige Bohrungen durchgeführt wurden. Das technische Team von Fury macht Fortschritte bei der Definition der potenziellen Neigungsrichtungen und hochgradigen Zielgebiete der beobachteten strukturellen Abschnitte.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Eigenschaften in dieser Pressemitteilung übernimmt.

Über FURY

Fury Gold Mines Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit kanadischem Schwerpunkt, das in drei produktiven Bergbauregionen im ganzen Land tätig ist. Unter der Leitung eines Management-Teams und Vorstands mit nachweislichem Erfolg bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauaktiva wird Fury seine Multi-Millionen-Unzen-Goldplattform durch Projektentwicklung und potenzielle neue Entdeckungen aggressiv ausbauen und vorantreiben. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über die Goldminen von Fury finden Sie unter www.furygoldmines.com.

