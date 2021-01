Fury ernennt VP Investor Relations und kündigt Teilnahme an der BMO Global Metals&Mining Conference

Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (“ Fury “ oder das “ Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ ) freut sich, die Ernennung von Salisha Ilyas in der neu geschaffenen Position des Vice President, Investor Relations, mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Frau Ilyas war zuvor Gründerin und Hauptberaterin von Target IR & Communications, einer Full-Service-Investor-Relations-Firma („IR“), die sich auf IR-Beratung und Kommunikationsunterstützung für junge Bergbauunternehmen konzentriert.

Frau Ilyas verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und arbeitete für kanadische und internationale Bergbauunternehmen wie Petra Diamonds, Desert Lion Energy, Aura Minerals und Champion Iron Mines. Zuvor war sie als Director of Professional Development beim Canadian Investor Relations Institute tätig, wo sie Best Practices im Bereich IR erforschte und identifizierte und die Planung und Durchführung der jährlichen Konferenz der Organisation überwachte. Frau Ilyas begann ihre IR-Karriere in der Pharmaindustrie, wo sie bei der Biovail Corporation und Patheon Inc. tätig war. Sie hat einen Bachelor of Commerce von der University of Toronto und einen Master of Business Administration von der Schulich School of Business (York University).

„Es ist mir eine Freude, Salisha vorzustellen und willkommen zu heißen. Ihre Erfahrung und ihr Scharfsinn werden eine große Bereicherung für das Fury-Team sein“, sagte Mike Timmins, President und CEO von Fury Gold Mines Limited. „Salishas Hauptaufgabe wird es sein, unsere Marktpräsenz zu erweitern und unsere laufenden Investorenprogramme durchzuführen, die die aggressiven Wachstumsstrategien des Unternehmens unterstützen. Mit einer verbesserten Kommunikationsplattform werden wir die Verbindungen zu bestehenden und neuen Aktionärsgruppen verbessern, eine einfache und offene Kommunikation mit den benachbarten Gemeinden sicherstellen und dem Markt einen leichteren Zugang

zum Management ermöglichen.?

Kommende Investment-Konferenz

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Mike Timmins, President und CEO, an der BMO Capital Markets Global Metals & Mining Conference teilnehmen wird, die vom 1. bis 5. März 2021 virtuell stattfinden wird. Die Konferenzpräsentation wird auf der Fury-Website unter www.furygoldmines.com veröffentlicht werden.

Die BMO Capital MarketsGlobal Metals & Mining Conference bringt Bergbauunternehmen mit institutionellen Fonds, Private-Equity-Gruppen, Family Offices und Branchenanalysten zusammen. Weitere Informationen zu dieser Konferenz finden Sie unter: https://capitalmarkets.bmo.com/en/industries/global-metals-mining/

Über Fury

Fury Gold Mines ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das strategisch in drei produktiven Bergbauregionen positioniert ist: James Bay, Quebec; das Goldene Dreieck, British Columbia; und die Kitikmeot-Region, Nunavut. Das Unternehmen ist bestrebt, seine 3,5 Mio. Unzen Gold umfassende Plattform mit skalierbaren, qualitativ hochwertiger Bergbauaktiva aggressiv zu erweitern und den Investoren ein risikoarmes Erschließungswachstum und potenzielle Neuentdeckungen zu bieten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie: www.furygoldmines.com

Zukunftsgerichtete Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Mitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, umfassen unter anderem: die Investor-Relations-Aktivitäten des Unternehmens, die Marktpräsenz und die Wachstumsstrategien; die BMO Capital Markets Global Metals & Mining Conference; und unsere Entwicklungs-, Explorations- und Wachstumspläne für die wesentlichen Liegenschaften des Unternehmens.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden sind. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine wirtschaftliche und branchenspezifische Wachstumsraten; das Budget der Gesellschaft, einschließlich der erwarteten Kosten und der Annahmen bezüglich der Marktbedingungen; die Fähigkeit der Gesellschaft, zusätzliches Kapital für die Fortführung ihrer Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne zu beschaffen; die Fähigkeit der Gesellschaft, die für ihre gegenwärtige und zukünftige Geschäftstätigkeit erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Annahmen der Gesellschaft bezüglich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Risiken in Bezug auf, aber nicht beschränkt auf: die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem angegebenen Datum dar. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.