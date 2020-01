FX Transparency ernennt Joseph Conlan zum Head of Business Development

größte unabhängige Anbieter für Kostenanalysen für Devisentransaktionen (FX TCA

– Foreign-exchange Transaction Cost Analysis), gab heute die Einstellung von

Joseph Conlan bekannt, der für eine stärkere Nutzung der nächsten Generation der

firmeneigenen Analyse-Tool-Suite sorgen soll.

FXT-Kunden können jetzt Business-Intelligence-Dashboards (BI) für die

Datenvisualisierung, Kostenschätzungen vor dem Handel und Echtzeit-Funktionen

nach dem Handel nutzen. All dies ist Teil der Flaggschiff-Software der Firma mit

dem Namen FXTanalytics.

“Joe verfügt sowohl über die Gebietssachkenntnis im Devisenbereich als auch das

Marketing-Sachverständnis, um das rapide Wachstum zu managen, das wird aufgrund

der Compliance Mandate, wie MiFID II, PRIIP, und dem FX Global Code of Conduct

(globalen Verhaltenskodex für den Devisenhandel) erwarten”, so John Galanek, FXT

CEO. “Unser anspruchsvoller und loyaler Kundenstamm äußert stetig Bedarf nach

neuen Wegen, um die Devisenkontrolle zu verbessern und die Handelskosten zu

senken. Alles, was wir entwickeln, ist kundengetrieben. Wir haben dabei das

Glück, einige der intelligentesten Investoren der Welt zu unseren Kunden zählen

zu dürfen.”

Conlan bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Devisenhandel mit zu FX

Transparency. Zuletzt war er als Global Head of Sales für das

Digitalwährungs-Startup San Juan Mercantile Bank tätig. Davor leitete er elf

Jahre lang das Devisen-Vertriebsteam der INTL FCStone. In früheren Stationen war

Conlan daran beteiligt, das Devisentermingeschäft der CME vom Börsenparkett auf

die e-Trading-Plattform Globex zu migrieren. Zudem arbeitete er in verschiedenen

höheren Positionen im Devisenvertrieb für EBS, Congotec, Integral und Currenex.

“FXTanalytics bietet anspruchsvolle Data-Mining-Tools die zusätzlich zu – nicht

anstelle von – unserer fachlichen Beratung unterstützen. Somit können wir

umsetzbare Richtlinien vorgeben, um unseren Kunden dabei zu helfen,

Handelskosten zu senken”, so Conlan. “Die persönliche Aufmerksamkeit, die wir

jedem unserer Kunden schenken, war stets das Alleinstellungsmerkmal dieses

Unternehmens im Bereich FX TCA. Ich werde auf dieses hohe Serviceniveau, das

unsere Kunden von uns erwarten, weiter aufbauen.”

Informationen zu FX Transparency, LLC

FX Transparency ist der weltweit größte unabhängige Anbieter für Kostenanalysen

für Devisentransaktionen (FX TCA – Foreign-exchange Transaction Cost Analysis)

und Fremdwährungsabwicklungsberatung. Die Mission der Firma besteht darin, die

Kosten des Devisenhandels exklusiv für institutionelle Buy-Side-Marktteilnehmer

zu quantifizieren und zu reduzieren. FX Transparency wurde im Jahr 2009

gegründet und verfügt über Niederlassungen in Framingham, MA und Melbourne,

Australien. Weitere Informationen zu FX Transparencys TCA-Services sowie

darüber, wie die Abwicklungskosten Ihres Unternehmens im Vergleich mit denen

anderer, die das Programm FXT Peer Universe(TM) nutzen, abschneiden, finden Sie

auf unserer Webseite: www.fxtransparency.com.

Pressekontakt:

FX Transparency

LLC

John Galanek

Telephone: 508.283.5850

info@fxtransparency.com

