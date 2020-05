FXFlat bietet US-Aktien- und US-ETF-CFDs jetzt ohne Kommission an

FXFlat erweitert seine umfangreiche Produktpalette um ein weiteres attraktives Angebot. Ab sofort können Kunden des Online-Brokers CFDs auf US-Aktien sowie auf US-ETFs in allen Kontotypen ohne Kommission handeln. FXFlat-Geschäftsführer Rafael Neustadt: ?Der US-Aktienmarkt begeistert gerade auch deutsche Anleger. Bei ihnen sind nach dem DAX US-amerikanische Indizes und Aktien schon traditionell die beliebtesten Basiswerte ? insofern ist dieses Angebot nur eine logische Konsequenz.? Rafael Neustadt erläutert zudem das Besondere von ETF-CFDs für Trader: ?ETFs werden aktiv gemanaged und sind sehr kostensensitiv im Vergleich zu anderen verwalteten Portfolios. Hinter den ETFs die bei FXFlat handelbar sind, stehen die renommiertesten Manager wie iShares by BlackRock, StateStreet Global Advisors – SPDR oder ProShares. Damit kommen Anleger im Bereich ETF in den Genuss der grundsätzlichen Vorteile von CFDs: Sie können ETFs in beide Richtungen handeln ? also auf steigende und fallende Notierungen setzen, ohne den jeweiligen ETF selbst besitzen zu müssen. Zudem haben sie die Möglichkeit, mit einem Hebel die Performance ihres Investments zusätzlich zu optimieren.?

Mit dem neuen Angebot des Handelns dieser Instrumente ohne Kommission unterstreicht FXFlat gleich zwei Stärken, für die der Online-Broker bei seinen Kunden bekannt ist und für die er in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet wurde: zum einen das reichhaltige Angebot an Möglichkeiten in den Markt zu investieren, das er kontinuierlich erweitert, zum anderen die Konditionen, die FXFlat im Sinne der Kunden stets so niedrig wie möglich gestalten möchte. So wurde FXFlat bei der jüngsten Umfrage des Deutschen Kundeninstituts zum ?Besten CFD Broker 2020? gewählt.

Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH ist ein deutscher Online Broker. Gegründet wurde die Gesellschaft 1997 in Düsseldorf und hat ihren Sitz heute in Ratingen. Als unabhängiger Finanzdienstleister verfügt die Gesellschaft seit 1998 über die erforderlichen Gehemigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). FXFlat ist ein auf den Futures, Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker. FXFlat wird regelmäßig durch renommierte Verlage und Institute für hervorragenden Service & Support, großes Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Online Trading sowie professionelle, technische Lösungen ausgezeichnet.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78.43% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.