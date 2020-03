G DATA Personalie: Andy Felbinger wird Head of Partner Development

Andy Felbinger ist ab sofort Head of Partner Development bei G DATA. Der deutsche CyberDefense-Spezialist fokussiert damit den weiteren Ausbau seines Vertriebs und konzentriert sein Channel-Business in einer erfahrenen Personalie. Andy Felbinger und ein sechsköpfiges Team von erfahrenen Partner Sales Managern setzen dabei auf eine noch intensivere und bedarfsgerechte Betreuung der Fachhändler.

“Mit der Ernennung von Andy Felbinger als Head of Partner Development treiben wir den Ausbau unseres Partner-Business weiter voran. Andy ist sehr erfahren in den Bereichen Key-Account und Partner-Management. Unser Geschäft wird dadurch noch mehr Zugkraft bekommen”, sagt Hendrik Flierman, G DATA Global Sales Director.

Über Andy Felbinger

Der 36-jährige Spezialist arbeitet seit sechs Jahren bei G DATA und blickt auf langjährige Vertriebserfahrung zurück. Zuvor war Andy Felbinger unter anderem bei Avira für die Betreuung des Channels zuständig.

Mit umfassenden Cyber-Defense-Dienstleistungen macht der deutsche Erfinder des AntiVirus Unternehmen verteidigungsfähig gegen Cybercrime. Mehr als 500 Mitarbeiter sorgen für die digitale Sicherheit von Unternehmen und Anwendern. “Made in Germany”: Mit über 30 Jahren Expertise in Malwareanalyse betreibt G DATA Forschung und Softwareentwicklung ausschließlich in Deutschland. Höchste Ansprüche an den Datenschutz sind oberstes Gebot. Bereits 2011 hat G DATA mit dem Vertrauenssiegel “IT Security Made in Germany” des TeleTrust e.V. eine “No-Backdoor”-Garantie abgegeben.

G DATA bietet ein umfassendes Portfolio von AntiVirus und Endpoint Protection über Penetrationstests und Incident Response bis zu forensischen Analysen, Security-Status-Checks und Cyber-Awareness-Trainings, um Unternehmen wirksam zu verteidigen. Neue Technologien wie DeepRay schützen mit Künstlicher Intelligenz vor Malware.

Service und Support gehören zum mit Ökostrom betriebenen G DATA Campus in Bochum, wie das Trojan Horse Café und das Bistro.

G DATA Lösungen sind in 90 Ländern erhältlich und wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Doppelsieg beim PUR-Award für Malware Protection und E-Mail-Security.