Günstige Preise und seriöse Arbeitsweise ? Türöffnungen und Service rund ums Schloss in München

Wer wo auch immer in München lebt, in der Altstadt, in einem der vielen Stadtbezirke oder auch im Umfeld der Stadt, braucht hin und wieder die Dienste eines Schlüsselservice. Vielleicht hat man den Schlüssel verloren, der Schlüssel ist im Schloss abgebrochen und es ist schnelle Hilfe nötig durch den Notfall Schlüsseldienst. Das muss auch nicht zwingend die Wohnungstür sein, sondern kann auch der Briefkasten sein, der Wagen, der Waffenschrank oder der Tresor, der nicht mehr geöffnet werden kann. Im Idealfall hat man für diese Notfälle die Nummer eines Schlüsseldienst in der Nähe parat, der sachgerecht arbeitet, möglichst schonend, modernste Werkzeuge nutzt, sicherste Qualitätsmaterialien verwendet und trotzdem ein billiger Schlüsseldienst ist. Wenn nicht, sollte man sich schnell die Nummer des Schlüsseldienst München merken, damit man im Notfall gewappnet ist.

Schnelle Hilfe, günstigste Preise und beste Qualität ? es ist möglich

Der Schlüsseldienst München beweist seit über einem Vierteljahrhundert, dass bestes Handwerk nicht überteuert sein muss und auch im Schlüsseldienst Notdienst gute, schnell Arbeit keine Extrakosten beinhalten muss, sondern günstige Preise bieten kann. Das Team ist nach einem Anruf immer schnell vor Ort, weil es sich immer in der Nähe der Anrufenden befindet. Ein regionaler Schlüsseldienst kann naturgemäß immer schneller an Ort und Stelle sein, als Monteure, die über Vermittlungsagenturen oder Callcenter vermittelt werden. Warum? Leider ist den meisten Münchener und Münchenerinnen nicht bekannt, dass die schier unüberschaubare Flut an Schlüsseldiensten, die online oder im Print werben, selten regionale Firmen sind, sondern meist Vermittlungsagenturen, die ganz Deutschland bearbeiten. Von Nähe und schneller Verfügbarkeit kann man dann nicht mehr ausgehen, und die langen Anfahrtswege sind dabei leider in Kauf zu nehmen. Wer schnelle Hilfe bevorzugt, ist mit dem regionalen Schlüsseldienst in der Nähe besser bedient.

Eine Türöffnung kann in München zum Festpreis von 55,00 Euro beschädigungsfrei erledigt sein

Es ist möglich, eine zugezogene Tür völlig beschädigungsfrei zu öffnen. Nötig ist dabei natürlich die Befähigung durch entsprechende Ausbildungen, das persönliche Naturell einer grundsätzlich schonenden Vorgehensweise und die vorhandene Erfahrung, die man mitbringt, wenn man 1000ende von Schlössern geöffnet hat. Diese Pluspunkte bietet der Schlüsseldienst München. Ein Vorteil, weil durch unsachgemäße Türöffnungen leider immer wieder Nachfolgekosten entstehen, wenn die erfolgten Schäden zu reparieren sind. Besser, man lässt gleich den Profi ran und lehnt die nett gemeinte Hilfe des Nachbarn ab, der mit zerstörerisch anmutenden Werkzeugen um die Ecke kommt.

Günstige Preise für alle Dienstleistungen im gesamten Service: Schloss, Schlüssel, Zylinderaustausch, Sicherheitstechnik, Einbruchschutz und Reparaturen

Bei der zertifizierten Einbruchschutzfirma geht der Dienstleistungsservices weit über den 24h Schlüsseldienst, den Schlüsselnotdienst, in München hinaus. Auf der Agenda steht hier das gesamte Spektrum von Dienstleistungen im Bereich Schließsysteme, Sicherheitstechnik, wie beispielsweise Zylinderwechsel, der Reparatur defekter Mechanik, der Einbruchschadenbeseitigung oder dem Einbruchschutz. Beratungen zum Thema Einbruchschutz zum Beispiel werden von den Experten kostenlos direkt in den Räumlichkeiten ausgeführt, die vor Einbrechern gesichert werden sollen. Besonders erfreulich, dass man sich auch hierbei darauf verlassen kann, dass keine unnützen, aber gewinnbringenden Systeme verkauft werden. Dagegen wird eine möglichst kostengünstiger, aber effektive Mechanik bevorzugt, die sich zwar jeder leisten kann, aber jeden Einbrecher vor eine unüberwindliche Hürde stellt. Im gesamten Servicebereich punkten die günstigen Festpreise, die alle Kosten abdecken ? nicht einmal Anfahrtskosten werden hier aufgeschlagen. Günstige Preise und ein transparenter Festpreis, der steht.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.