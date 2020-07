Gaia Metals Corp. schließt überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung ab



Vancouver, 17. Juli 2020. Gaia Metals Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: GMC) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 603.000 Dollar abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat 8.040.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,075 Dollar pro Einheit zugeteilt und begeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 Dollar.

Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 19.410 Dollar und begab 258.800 Vermittler-Warrants an Parteien, die in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen stehen. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 Dollar.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung zur Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte und als allgemeines Working Capital zu verwenden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 18. November 2020 abläuft. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Ein Teil der Privatplatzierung stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der Exchange Policy 5.9 und der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101), die in dieser Richtlinie übernommen wurde. Das Unternehmen nahm die Befreiung von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf die Beteiligung einer nahestehenden Partei an der Privatplatzierung in Anspruch.

Über Gaia Metals Corp.

Gaia Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Basis- und Edelmetalle, einschließlich Platingruppenelemente, und Lithium enthalten.

Die primären Aktiva des Unternehmens sind das zu 100 Prozent unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette und das Konzessionsgebiet FCI (das einer Option von O3 Mining Inc., einer kürzlich erfolgten Ausgründung von Osisko Mining Inc., für eine 75-Prozent-Beteiligung unterliegt), die sich in der Region James Bay in Quebec befinden. Die Konzessionsgebiete grenzen aneinander an und bieten beträchtliches Gold-Silber-Kupfer-PGE-Lithium-Potenzial, insbesondere im Erkundungsgebiet Golden Gap mit Schürfproben von 3,1 bis 108,9 Gramm Gold pro Tonne vom Ausbiss und 10,5 Gramm Gold pro Tonne auf sieben Metern im Bohrloch, in den Erkundungsgebieten Elsass und Lorraine mit 8,15 Prozent Kupfer, 1,33 Gramm Gold pro Tonne und 171 Gramm Silber pro Tonne im Ausbiss sowie im Pegmatit-Erkundungsgebiet CV1 mit 2,28 Prozent Lithiumoxid auf sechs Metern in Schlitzproben.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (Quebec), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Nordwest-Territorien), an dem das Unternehmen eine 40-Prozent-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Adrian Lamoureux, President & CEO unter der Telefonnummer +1 778 945-2950 oder per E-Mail unter adrian@gaiametalscorp.com. Oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.gaiametalscorp.com.

Im Namen des Board of Directors

ADRIAN LAMOUREUX

Adrian Lamoureux, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen – unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen – bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!