Galan Lithium Limited: Ganfeng Lithium International in Aktienregister von Galan aufgenommen

Galan Lithium Limited (ASX: GLN) (Galan oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Ganfeng Lithium International (Ganfeng) nach der Hinterlegung des heutigen Formulars 604 (Änderung bei einer wesentlichen Beteiligung) durch Raymond Liu / Hongze Group Limited / Havelock Mining Investment Limited über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft GFL International Co. Limited (GFL) in das Aktienregister des Unternehmens aufgenommen wurde.

Raymond Liu ist Founder und Partner von Havelock Mining Investment Limited. GFL ist ein Großaktionär von Havelock Mining Investment Limited.

Ganfeng ist einer der weltweit größten und Chinas größter Produzent von Lithiumverbindungen sowie in puncto Produktionskapazität der weltweit größte Produzent von Lithiummetallen.

Ganfeng wurde im Jahr 2000 von Herrn Li gegründet. Herr Li und sein Managementteam haben das Unternehmen von einem Verarbeitungsbetrieb für Lithiumverbindungen auf einem Nischenmarkt zu einem weltweit führenden Unternehmen weiterentwickelt, das auf nachhaltige Entwicklung und Wachstum ausgerichtet ist. Im Jahr 2010 wurde es mit seinen an der Shenzhen Stock Exchange (Börsennummer 002460) notierten A-Aktien das erste börsennotierte Unternehmen der chinesischen Lithiumindustrie. Seither haben sie damit begonnen, entlang der Wertschöpfungskette der Lithiumindustrie vor- und nachgelagert zu expandieren. Heute verfügen sie über die vollständigste industrielle Wertschöpfungskette aller Lithiumproduzenten der Welt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Juan Pablo (JP) Vargas de la Vega

Managing Director, Galan Lithium Limited

Email: jp@galanlithium.com.au

Tel: +61 8 9322 6283

Über Galan

Galan ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, das im südamerikanischen Lithium-Dreieck beim Salar Hombre Muerto in Argentinien nach Lithiumsolen sucht. Hombre Muerto weist nachweislich die höchsten Gehalte und wenigsten Unreinheiten in Argentinien auf und beherbergt den Betrieb El Fenix von Livent Corporation sowie die Sal-de-Vida-Projekte von Galaxy Resources und POSCO. Das primäre Ziel von Galan ist das angrenzende Kanalziel Candelas, ein etwa 15 Kilometer langer und drei bis fünf Kilometer breiter Kanal, dessen Projektgeophysik und Bohrungen das Potenzial für ein beträchtliches Volumen an Sole verdeutlicht haben und für den kürzlich eine erste Ressourcenschätzung erstellt wurde.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!