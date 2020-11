Galaxy Digital gibt den Abschluss einer Finanzierung von 50 Millionen Dollar bekannt

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) (“Galaxy Digital” oder das “Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte private Investition in öffentliche Beteiligungsfinanzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich der Digital Asset-, Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Asset Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Trading, Asset Management, Principal Investments und Investment Banking. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 980687-1&h=265306249&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D2980687-1%26h%3D578603448%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252F% 26a%3Dwww.galaxydigital.io&a=www.galaxydigital.io .

