Galaxy Digital gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und andere Unternehmensupdates bekannt

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (“Galaxy Digital” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Ergebnisse der Abstimmungen, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die “Hauptversammlung”) am 25. Juni 2020 stattfanden, sowie weitere Unternehmensupdates bekannt zu geben.

Alle der fünf im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung nominierten Mitglieder des Vorstands des Unternehmens wurden als Direktoren gewählt: Michael Novogratz, Bill Koutsouras, Nereida Flannery, Theagenis Iliadis und Dominic Docherty. Die ehemaligen Direktoren Jack Lee und Pierre Lagrange stellten sich nicht zur Wiederwahl, womit ihre Amtszeit zur Hauptversammlung endete. Die Aktionäre stimmten auch der Ernennung von Davidson & Company LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens zu. Christopher Ferraro wurde ebenfalls zum Manager der Galaxy Digital Holdings GP LLC ernannt.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 25. Juni 2020 insgesamt 750.000 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die “Optionen”) an Direktoren des Unternehmens und Galaxy Digital Holdings GP LLC gemäß seinem geänderten und angepassten Aktienoptionsplan und dem Vergütungsprogramm für Direktoren gewährt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von C$1,39 pro Stammaktie, eine Laufzeit von fünf Jahren ab Zuteilung und werden in rund einem Jahr ausübbar.

Galaxy Digital ist ein breit aufgestelltes, im Sektor digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie tätiges Unternehmen für Finanzdienstleistungen und Anlageverwaltung. Das Team von Galaxy Digital Capital verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist derzeit in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Trading, Asset Management, Principal Investments und Beratung. Michael Novogratz ist CEO und Gründer von Galaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) und New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie unter https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2842044-1&h=1993476762&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2842044-1%26h%3D344113469%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fw ww.galaxydigital.io%252F%26a%3Dwww.galaxydigital.io&a=www.galaxydigital.io .

Galaxy Digital,Mike Novogratz, Chief Executive Officer, Tel: +1.

Chris Ferraro, President, Tel: +1.212.390.9216, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io

ent, Tel: +1.212.390.9216, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io; Prosek (

für Medienanfragen zu Galaxy Digital), Mike Geller, Managing Director, E-Mail: m

geller@prosek.com, Tel: +1.212.279.3115; Durchwahl 242

