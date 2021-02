Galaxy Digital gibt die Ernennung von Fidelity-Veteran Alex Thorn zum Leiter des firmenweiten Research bekannt

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital“ oder das „Unternehmen“) gab bekannt, dass es Alex Thorn zum Leiter des firmenweiten Research ernannt hat. Thorn kam von Fidelity Investments, wo er über ein Jahrzehnt lang tätig war, zuletzt als Co-Leiter von Avon Ventures, dem auf Bitcoin und Blockchain fokussierten Risikokapitalfonds, der zur Muttergesellschaft von Fidelity Investments gehört. Vor Avon war Thorn Direktor der Blockchain-Forschung beim Fidelity Center for Applied Technology und davor in der Leitung von technischen Untersuchungen für interne, rechtliche und Compliance-Anfragen tätig.

„Wir freuen uns, Thorn als neuestes Mitglied im wachsenden Team von Galaxy Digital begrüßen zu dürfen“, sagt Mike Novogratz, Gründer, CEO und Chairman von Galaxy Digital. „Als erfahrener Marktteilnehmer mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung an der Schnittstelle von traditioneller Finanzierung und digitalen Assets wird Alex– Ergänzung unseres Teams auf den bestehenden Research-Fähigkeiten von Galaxy Digital aufbauen und dazu beitragen, neue und innovative Kundenlösungen zu entwickeln.“

Alex Thorn, Head of Firmwide Research von Galaxy Digital, fügte hinzu: „Die Arbeit an Bitcoin und digitalen Vermögenswerten bei Fidelity hat mir klar gemacht, dass öffentliche Blockchains Finanzdienstleistungen unterbrechen werden. Diese kryptografischen Protokolle definieren neu, wie Werte übertragen und gespeichert werden und wie Menschen interagieren. Galaxy Digital ist ein führendes Unternehmen in dieser Branche und bietet kryptonative Dienstleistungen über seine verschiedenen Geschäftsbereiche an, darunter Vermögensverwaltung, Handel und Kreditvergabe, Investment Banking, Principal Investing und Mining. Es ist wichtig zu verstehen, wie diese Protokolle funktionieren und wie diese Branche reift. Als Head of Firmwide Research werde ich Einblicke in dieses wachsende Ökosystem für interne und externe Kunden entwickeln und weitergeben.“

„Alex Thorn an Bord zu holen, um unsere hauseigene Research-Abteilung auszubauen, ist eine Notwendigkeit, um unseren Kunden zu helfen, sich in diesem Sektor zurechtzufinden und angemessene Investitions- und Allokationsentscheidungen zu treffen“, sagte Damien Vanderwilt, Co-Präsident und Head of Global Markets von Galaxy Digital. „Alex und sein Team werden die einzigartige Perspektive nutzen, die Galaxy auf den digitalen Sektor hat und die sich aus unserer Mischung von Geschäftsbereichen ergibt. Galaxy engagiert sich für die Ausbildung unserer Kunden und die weitere Institutionalisierung des Raums.“

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Bergbau. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.

