Galaxy Digital gibt Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt

Galaxy Digital Holdings Ltd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3213468-1&h=966659398&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3213468-1%26h%3D1174803334%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252F%26a%3DGalaxy%2BDigital%2BHoldings%2BLtd&a=Galaxy+Digital+Holdings+Ltd). (TSX: GLXY) („Galaxy Digital“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Abstimmungsergebnisse zu den Themen seiner Hauptversammlung (die „Versammlung“) am 29. Juni 2021 bekannt zu geben.

Alle fünf Mitglieder des Verwaltungsrats des Unternehmens, die in dessen Management-Informationsrundschreiben (das „Rundschreiben“) als Kandidaten benannt wurden, sind zu Direktoren gewählt worden: Michael Novogratz, Bill Koutsouras, Nereida Flannery, Theagenis Iliadis und Dominic Docherty.

Weitere Abstimmungsergebnisse der Versammlung sind:

– Die Aktionäre haben der Ernennung von Davidson & Company LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens zugestimmt;

– Unbeteiligte Aktionäre haben dem langfristigen Anreizprogramm des Unternehmens (dem „LTI-Plan“) gemäß dem Rundschreiben zugestimmt; und

– Die unbeteiligten Aktionäre haben gewisse Zuschüsse genehmigt, die zuvor im Rahmen des LTI-Plans gemäß dem Rundschreiben gewährt worden waren.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investitionsbankgeschäft und Bergbau. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Haftungsausschlüsse

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Ansprechpartner für Investorenbeziehungen: Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Presse, Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796

