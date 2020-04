Galaxy Digital organisiert am Mittwoch, dem 8. April 2020 um 9.00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz mit aktuellen Informationen für Shareholder und Live-F&A

– Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (“Galaxy Digital” oder das “Unternehmen”) gibt mit Freude bekannt, dass es die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 am Mittwoch, dem 8. April 2020 vor der Öffnung der TSX Venture Exchange bekannt geben wird.

Am gleichen Tag werden Michael Novogratz, Geschäftsführer und Gründer von Galaxy Digital, und Mitglieder des Managements die Shareholder um 9.00 Uhr Eastern Time in einer gemeinsamen Telefonkonferenz über die neuesten Entwicklungen der Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens informieren.

Ein Live-Webcast mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird unter: https://www.galaxydigital.io/investor-relations/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l =de&o=2769564-1&h=2063773936&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l% 3Den%26o%3D2769564-1%26h%3D1436643133%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigita l.io%252Finvestor-relations%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io% 252Finvestor-relations%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.galaxydigital.io%2Finvestor-rela tions%2F) oder direkt unter: http://public.viavid.com/index.php?id=138626 (https ://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2769564-1&h=2502316284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2769564-1%26h%3D1626790469%26u%3Dhttp%253A%2 52F%252Fpublic.viavid.com%252Findex.php%253Fid%253D138626%26a%3Dhttp%253A%252F%2 52Fpublic.viavid.com%252Findex.php%253Fid%253D138626&a=http%3A%2F%2Fpublic.viavi d.com%2Findex.php%3Fid%3D138626) verfügbar sein. Anrufer aus den Vereinigten Staaten oder Kanada können auch unter der Telefonnummer +1.877.407.0789 oder unter +1.201.689.8562 (außerhalb der USA und Kanada) an der Telefonkonferenz teilnehmen. Die Konferenz-ID lautet 13700631. Bitte öffnen Sie die Website mindestens 15 Minuten vor Beginn der Konferenz, um sich zu registrieren und die erforderliche Software herunterzuladen und zu installieren. Interessierten, die nicht teilnehmen können, wird auf der Website des Unternehmens bis mindestens 6. Mai 2020, 17.00 Uhr Eastern Time eine Audio-Aufzeichnung der Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein diversifiziertes Unternehmen für Finanzservices und Investitionsverwaltung, das sich auf die Branchen digitale Assets, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen von der Verwaltung alternativer Assets, Beteiligungskapital und Kapitalmärkte bis hin zu Blockchain-Technologie. Derzeit ist Galaxy Digital in vier verschiedenen Geschäftsfeldern tätig: Handel, Asset Management, Principal Investments und Beratungsdienste. Das von Michael Novogratz gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Büros in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (registriertes Büro) und in New Jersey. Weitere Informationen zur Geschäftstätigkeit und den Produkten des Unternehmens finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o= 2769564-1&h=527197230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26 o%3D2769564-1%26h%3D2361524727%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252 F%26a%3Dwww.galaxydigital.io&a=www.galaxydigital.io .

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von der TSXV weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstanbieter (laut Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Mitteilung.

Alle Zahlen sind, falls nicht anderweitig vermerkt, in US-Dollar angegeben.

Pressekontakt:

Ashwin Prithipaul, CFO, Galaxy Digital, Tel.: +1-212-390-9216,

E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io; Medienkontakt: Mike Geller, Managing

Direktor, Prosek, Tel.: +1-212-279-3115, E-Mail: mgeller@prosek.com

