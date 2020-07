Galaxy Digital wird am 6. Juli 2020 den Handel an der Toronto Stock Exchange aufnehmen

Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (“Galaxy Digital” oder das “Unternehmen”), nach Marktkapitalisierung eines der weltweit größten Unternehmen für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, kündigte an, dass es am Montag den 6. Juli 2020 den Handel an der Toronto Stock Exchange (“TSX”) aufnehmen wird.

Galaxy Digital hat im Anschluss an unsere Pressemitteilung vom 11. Mai 2020 alle Anforderungen erfüllt, die das TSX Sandbox-Programm zur Aufnahme des Handels am Montag dem 6 Juli 2020 vorsieht. Der letzte Handelstag des Unternehmens an der TSX Venture Exchange wird der 3. Juli 2020 sein, Galaxy Digital wird dann die Notierung im Zuge des Wechsels an die TSX aufgeben. Das Börsenkürzel von Galaxy Digital wird weiterhin “GLXY” sein.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein breit aufgestelltes, im Sektor digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie tätiges Unternehmen für Finanzdienstleistungen und Anlageverwaltung. Das Team von Galaxy Digital verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist derzeit in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Trading, Asset Management, Principal Investments und Beratung. Michael Novogratz ist CEO und Gründer von Galaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) und New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie unter https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2847127-1&h=428578361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2847127-1%26h%3D996717876%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fww w.galaxydigital.io%252F%26a%3Dwww.galaxydigital.io&a=www.galaxydigital.io .

Informationen zu TSX Sandbox

TSX Sandbox ist eine Initiative zur Erleichterung von Kotierungsgesuchen, die möglicherweise nicht den ursprünglichen Kotierungsvoraussetzungen der TSX entsprechen, aber aufgrund von Fakten oder Situationen, die für einen bestimmten Emittenten einzigartig sind, andernfalls eine Notierung an der TSX rechtfertigen. Die TSX hat von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht, auf die Anforderungen aus Absatz 309(c)(i) ihrer Zulassungsbestimmungen (Kapital in Höhe von 10 Millionen CAD aus einer öffentlichen Aufstockung), die das Unternehmen nicht erfüllt hat, zu verzichten, und die Notierung des Unternehmens im Rahmen des TSX Sandbox-Programms genehmigt. Die Zulassung von Galaxy Digital im Rahmen von TSX Sandbox erfolgte unter der Bedingung einer öffentlichen Hinterlegung eines Annual Information Form und einer quartalsweisen Offenlegung aller digitalen Vermögenswerte und Investitionen an prominenter Stelle, die das Unternehmen erfüllt und bestätigt hat, dieser Bedingung auch künftig nachzukommen. Das Unternehmen wird für einen Zeitraum von zwölf Monaten gemäß TSX Sandbox notiert bleiben, sofern innerhalb dieses Zeitraums nach dem Wechsel keine wesentlichen Compliance-Probleme aufgetreten sind.

Des Weiteren ist Galaxy Digital dazu verpflichtet, die folgenden zwei Risikofaktoren offenzulegen, die auch im aktuellen Annual Information Form für das im Jahr 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten sind: (1) Die begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seine im Entstehen begriffenen Geschäftsbereiche, die in jeder Gerichtsbarkeit wesentlichen rechtlichen, regulatorischen, betrieblichen und anderen Risiken unterliegen; und (2) der Marktpreis und das Handelsvolumen der Stammaktien des Unternehmens war volatil und wird, abhängig von sonstigen Faktoren, darunter Marktschwankungen im Bereich digitaler Vermögenswerte im Allgemeinen oder der digitalen Vermögenswerte, die Galaxy Digital besitzt oder mit denen das Unternehmen handelt, wahrscheinlich auch weiterhin einer gewissen Volatilität unterliegen.

