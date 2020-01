Ganztagsbetreuung – Es geht vor allem um Chancengerechtigkeit

Diese Rechnung darf aber nicht auf Kosten der Kinder gehen. Es

wäre schlimm, wenn bei der Ganztagsbetreuung die reine Verwahrung der Kinder im

Vordergrund stehen würde. Die Betreuungsangebote müssen so angelegt werden, dass

sie auch die Chancengerechtigkeit erhöhen. In Deutschland hängt der schulische –

und damit auch der spätere berufliche – Erfolg eines Kindes zu stark vom

Elternhaus ab. In wohlhabenden Alleinverdiener-Haushalten kümmert sich ein

Elternteil nicht selten den ganzen Nachmittag lang um den Nachwuchs: Sorgt

dafür, dass ein gesundes Essen auf dem Tisch steht, hilft bei den Hausaufgaben,

organisiert Nachhilfe, übernimmt den Fahrdienst zu Klavierunterricht und

Fußballtraining. In vielen Familien ist dies nicht möglich. Sei es, weil beide

Eltern arbeiten, sei es, weil sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der

Lage sind, ihre Kinder zu unterstützen. Die betroffenen Mädchen und Jungen haben

deutlich schlechtere Entfaltungsmöglichkeiten im Leben. Über gute Angebote der

Ganztagsbetreuung ließe sich das ausgleichen.

