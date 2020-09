Gartner? bescheinigt den oneclick? Unified Workspaces einen hohen Nutzwert

Die oneclick? Plattform für die Bereitstellung digitaler Arbeitsplätze ist im aktuellen Gartner? 2020 Hype Cycle Report for Digital Workplace Infrastructure and Operations aufgeführt als innovative Technologie mit enormem Potenzial.

Gartner? Hype Cycle Berichte helfen IT-Managern und Geschäftsführern, den Risiko- und Reifegrad von Innovationen einzuschätzen und die Trends und Chancen für das eigene Unternehmen besser zu verstehen.

Generell sieht Gartner? für die Infrastruktur und den Betrieb des digitalen Arbeitsplatzes einen Trend zu mehr Agilität, d.h. der Fokus von Entscheidungsträgern liegt auf flexiblen und skalierbaren Technologien. Covid-19 hat zudem den Wandel in Richtung Remote-Arbeit stark beschleunigt, weil die Arbeit von zuhause für einen Großteil der Belegschaft in vielen Branchen zur neuen Norm geworden ist.

Bei einem Unified Workspace handelt es sich um ein Benutzer-zentriertes Bereitstellungsmodell, bei dem der Zugriff auf alle betriebsnotwendigen Anwendungen und Daten von jedem Standort über eine zentrale Weboberfläche ermöglicht wird. Der Zugriff kann unabhängig vom Endgerät über den Browser erfolgen. Die Unified Workspace Plattform kümmert sich dabei um die eindeutige Authentifizierung der Benutzer und beinhaltet umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen für die Remote-Arbeit.

Gartner? empfiehlt Organisationen ihre Roadmaps zu aktualisieren und Investitionen in neue Technologien zu priorisieren, damit sie den Anschluss nicht verpassen. Unified Workspaces haben laut Gartner? ein enormes Potenzial.

Die oneclick? Plattform geht allerdings über die Technologie eines Unified Workspace hinaus. Dank der Integration von 2-Way Audio bietet oneclick? die passende Lösung für jeden Reifegrad der digitalen Transformation, und zwar von der einfachen Bereitstellung einzelner Applikationen als Software-as-a-Service bis hin zum vollständig digitalisierten Arbeitsplatz. Dieser bietet einen benutzerfreundlichen und stark abgesicherten Zugang zu allen Geschäftsanwendungen und Daten über ein zentrales Webportal, inklusive der Möglichkeit zur Einbindung von Kollaborationswerkzeugen und Voice over IP.

Gartner? sieht bei Unternehmen mehr und mehr strategische Initiativen, die darauf abzielen, verschiedene Tools in ganzheitliche Lösungen zu konsolidieren, die IT-Komplexität zu reduzieren und die Benutzererfahrung zu verbessern. Die stetige Optimierung genau dieser Punkte ist Teil der Mission der oneclick? Plattform.

Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und Innovationsmotor in Prien (D) hat sich auf die Entwicklung und den Betrieb einer Cloud-Plattform für die automatisierte und sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Die oneclick? Cloud Plattform ist der einfachste, schnellste und sicherste Weg, um alle Geschäftsanwendungen und Daten bereitzustellen und Benutzer damit zu verbinden. Als zentrale Zugriffs- und Verteilplattform in der Cloud ermöglicht oneclick? das Management des ganzen Technologie-Stacks für die Anwendungsbereitstellung. Das Ziel der oneclick AG ist es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern.