Gastro-MIS subventioniert Umstellung auf Bestell- und Lieferdienst mit Hilfspaket “GoDigital”

.

Gratis Implementierung von AmadeusGo

Gratis Einrichtung von Lieferando-Schnittstelle

Gratis Konfiguration von Amadeus360

Der zweite Lockdown ist da und die Gastronomie muss wieder schließen. Die einzige Chance, sich als Gastronom aktiv gegen die Krise zu stemmen und weiterzumachen, ist jetzt Bestell- und Lieferservice anzubieten – schnell und unbürokratisch. Die Gastro-MIS, einer der führenden Kassensystem-Anbieter in Deutschland, hat deshalb jetzt das Hilfspaket “GoDigital” für alle Amadeus360 Kunden geschnürt: Gratis Cloud-Anbindung der stationären AmadeusKassen, welche für die neuesten digitalen Features notwendig ist, und anschließend die kostenlose Einrichtung von AmadeusGo sowie der Lieferando-API.

Einmal mit Allem bitte!

AmadeusGo, das neue Herzstück von Amadeus360, ermöglicht, aufbauend auf das intelligente Kassensystem, einen kompletten, automatischen Webshop für Bestell-, Abhol- und Lieferdienste – ganz unkompliziert und schnell. Kunden können von zu Hause aus bequem online bestellen, anschließend abholen oder liefern lassen. Es entsteht kein extra Aufwand für den Gastronomen, weil alle Artikel aus dem gepflegten Kassensystem gezogen werden, wie Preise oder auch Darstellungen der Speisen. Optional können Anpassungen z.B. abweichende Lieferpreise vorgenommen werden. Auch ein Drive-through per Fahrrad oder Auto und Bestellung per QR-Code und Smartphone ist denkbar. Bezahlt wird kontaktlos per Paypal oder, wenn vom Gastronomen freigegeben, bei der Abholung im Laden.

“Der zweite Lockdown ist eine wirtschaftliche Katastrophe – keine Frage. Den Kopf in den Sand zu stecken, hilft aber niemanden. Wir haben eine smarte Lösung entwickelt, die unsere Kunden dabei unterstützt, neue, digitale Wege zu gehen, effizienter zu arbeiten und trotz Corona nicht nur zu überleben, sondern auch langfristig erfolgreich zu wirtschaften. AmadeusGo ist unsere Antwort auf die Krise!” so Dr. Mirco Till, Geschäftsführer der Gastro-MIS GmbH.

Ab morgen ToGo!

Ab sofort können sich alle Amadeus360 Kunden für ihr persönliches Upgrade unter amadeus360.de/godigital anmelden. Nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip werden die lokalen Kassen der Kunden mit der Cloud verbunden sowie die AmadeusGo Installation und Konfiguration durchgeführt. In der Regel ist der Webshop am nächsten Tag einsatzbereit für die Kundschaft. Die Einrichtung ist für die letzten beiden Server-Versionen komplett kostenfrei. Die monatlichen Lizenzgebühren sind davon unberührt. Ältere Versionen können über den Fachhandel aktualisiert werden.

Wer bereits einen Shop beim Lieferportal Lieferando eingerichtet hat, kann zusätzlich eine Schnittstelle zu Amadeus360 bekommen. Durch die Verknüpfung entfällt der zusätzliche Administrations-Aufwand für die Bestellverwaltung im Tablet. Gemeinsam mit den AmadeusGo-Bestellungen laufen auch die Lieferando-Bestellungen in die zentrale Bestellverwaltung in der Kasse, wo sie manuell bestätigt oder auf Wunsch auch automatisch verarbeitet werden. Die Lieferando Einrichtung und Konfiguration ist ebenfalls kostenlos (Lieferando Gebühren ausgenommen).

Fit für den Restart im ?Neuen Normal?

Die Gastro-MIS unterstützt ihre Kunden aber nicht nur während des Lockdowns, sondern rüstet auch für den Restart im “Neuen Normal”. Dazu zählt, als eine der zentralen Erfolgskomponenten von AmadeusGo, die digitale Speisekarte, die Self-Ordering am Tisch ermöglicht: Erreichbar über einen QR-Code, kann der Gast ohne physische Karte oder Gäste-Tablet die Speisen und Getränke am eigenen Endgerät ansehen und, wenn gewünscht, auch gleich selbst bestellen – ohne Kontakt zum Personal. Die Bestellung erreicht digital die Kasse, die Küche, den Ausschank sowie das Service Personal und muss nur noch bearbeitet und serviert werden. Die Infektionsgefahr durch Berührungspunkte reduziert sich damit auf ein Minimum. Dieses Feature ist in Kürze verfügbar.

Zweites Hilfspaket

“GoDigital” ist bereits das zweite “Corona-Hilfspaket” der Gastro-MIS. Bereits im Frühjahr, zum ersten Lockdown, wurden den Amadeus-Kunden Gratis-Features bereitgestellt, um die Rettung der Gastronomie-Branche in Deutschland zu unterstützen. Dieses Mal geht Gastro-MIS einen Schritt weiter und spendiert die Einrichtung der Features, welche bei veralteten Systemen auch die Cloud-Anbindung beinhaltet.

Jetzt Amadeus-Hilfspaket “GoDigital” anfordern: amadeus360.de/godigital

Die Gastro-MIS GmbH in Gräfelfing bei München ist seit über 20 Jahren der Spezialist für Software- und Servicelösungen im Bereich ERP für Gastronomie und Hotellerie. Zu den Produkten gehören die AmadeusKasse, browserbasierte Clouddienste zur Unternehmenssteuerung (Amadeus360) sowie für Online-Reservierungen und Online-Gutscheine. Dies bedeutet perfekt aufeinander abgestimmte Systeme durch die Nutzung gemeinsamer Daten und ein durchgängiges Bedienkonzept über alle Bereiche hinweg. Dienstleistungen wie Finanz- und Lohnbuchhaltung runden das Konzept ab. Die Gastro-MIS ist Mitglied der ersten Stunde des Deutschen Fachverbandes für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik (DFKA) und anerkannter Experte für zertifizierte Technische Sicherungseinrichtungen (kurz TSE) für Registrierkassen. Mehr Informationen unter www.amadeus360.de.