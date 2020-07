GATE 22 setzt neue Maßstäbe

In Zeiten von Kontaktverbot und Abstand halten brauchen Unternehmen dringend eine Lösung, um weiterhin auf allen Kanälen präsent zu bleiben. Einen Weg bietet b&b eventtechnik mit der neuen hybriden Eventlocation GATE 22 in der Nähe der Stuttgarter Messe. In dieser Location finden reale Veranstaltungen und virtuelle Events statt ? oder beides zugleich.

Seit Juni 2020 bietet der Fullservice-Dienstleister b&b eventtechnik die etwa 700 Quadratmeter große hybride Eventlocation GATE 22 für Live und Online-Events an. Geschäftsführer Sebastian Schäffler fasst die Grundidee zusammen: ?GATE 22 ist das Tor zwischen realer und digitaler Welt, eine hybride Eventlocation. Diese besteht aus einem Studio mit fest eingebauter Bühne und Technik, vier weiteren Räumen sowie einem großen Außenbereich.?

Dieses Projekt geisterte bereits seit 2019 durch die Hallen der Production Company, doch die wirtschaftlichen Auswirkungen von SARS-Cov-2 beschleunigten die Planung und den Bau. Sebastian Schäffler definiert dabei die Position von seinem Unternehmen ganz klar: ?Corona hat und wird weiterhin die ganze Branche verändern. Unser Ziel muss es sein, die schwere Phase zu meistern und mit angepassten Konzepten am Markt zu bestehen. Stillstand ist für uns keine Option. Wir müssen auch in diesen Zeiten weiter in neue Ideen und Projekte investieren.?

Die Eventlocation ist mitsamt Team auf die derzeit geltenden Bestimmungen eingestellt, doch der Anspruch von b&b geht weit darüber hinaus: GATE 22 soll die Eventbranche revolutionieren. Das zukunftsweisende Stichwort Nachhaltigkeit steht dabei ganz oben auf der Liste. ?Eine konsequente Ausrichtung von Events, Messen, Tagungen und Kongressen unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten ist heute unabdingbar?, erklärt Jonathan Huff, Nachhaltigkeitsbeauftragter bei b&b. Genau das leistet GATE 22: Anstatt einem Großevent, für das Menschen rund um den Globus fliegen müssen, gibt es beispielsweise ein Online-Event, bei dem Mitarbeiter oder Gäste weltweit per Live-Stream teilnehmen. Zudem werden weitere Redner virtuell hinzugeschaltet und Gäste aus der Umgebung können zusätzlich das Event live vor Ort erleben.

Kunden profitieren bei GATE 22 nicht nur von der modernsten Technik und vielfältigen Möglichkeiten, sondern auch von den breit gefächerten Kompetenzen von b&b eventtechnik. Der Hauptsitz der Firma liegt lediglich zwei Straßen entfernt. ?Der kurze Weg ermöglicht es uns, attraktive Preise anzubieten. Hinter GATE 22 erstrecken sich weitere 1500 qm Lagerfläche, die mit unserem Mietmobiliar gefüllt sind. So können wir kurzfristig auf die Anforderungen der Kunden reagieren und trotzdem eine große Auswahl anbieten?, erklärt Sebastian Schäffler. Von Technik über Mobiliar bis hin zu Personal bietet b&b alles aus einer Hand und für jeden Kunden das passende Paket. Diese können beispielsweise lediglich einen Raum der Location mieten oder ein Rundumsorglos-Paket buchen.

Neben den Räumen und dem Studio können über b&b Zusatzleistungen gebucht werden. Diese umfassen beispielsweise Moderation, Regie, Speaker Coaching im Vorfeld, Fotografie, 360? Panoramen oder auch Filmdokumentation sowie Catering. Ganz nach der Firmenphilosophie von b&b eventtechnik: ?Wir bieten alles aus einer Hand und rücken Ihre Welt ins Rampenlicht!?

GATE 22 ist somit keine Behelfslösung in Krisenzeiten, sondern setzt neue Maßstäbe in der Eventbranche ? ob live, digital oder beides zugleich!

Die b&b eventtechnik GmbH ist ein Fullservice-Dienstleister der Eventbranche mit Hauptsitz in Filderstadt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet umfangreiche Dienstleistungen aus den Bereichen Planung, Beratung, Veranstaltungstechnik, Messeservice und Mietmobiliar.

Im Hauptsitz arbeiten auf 4.300 m? Logistikfläche 45 Festangestellte, darunter 9 Auszubildende. Die Production Company legt in allen Unternehmensbereichen großen Wert auf Nachhaltigkeit und orientiert sich an der Agenda 2030 der UN mit den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung.

[url=https://www.bb-et.de/]https://www.bb-et.de/[/url]