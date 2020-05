GBTEC kauft denösterreichischen GRC Experten avedos

Der Gründer und Vorstand von GBTEC Software + Consulting AG, Gregor Greinke, und Samuel Brandstätter, Gründer und CEO von avedos GRC GmbH, geben die hundertprozentige Übernahme von avedos durch GBTEC zum 11. Mai 2020 offiziell bekannt. Mit der Akquisition baut GBTEC, Softwarespezialist für die digitale Transformation und Business Process Management (BPM), sein Softwareangebot und seine Dienstleistungen im Themenbereich Governance, Risk and Compliance (GRC) signifikant aus. Im Zuge der Übernahme beteiligt sich avedos Gründer Brandstätter zudem in Millionenhöhe bei der GBTEC Gruppe und unterstreicht damit sein langfristiges Engagement bei avedos sowie seine Überzeugung von einer aussichtsreichen gemeinsamen Zukunft.

Seit zwei Jahren bietet GBTEC erfolgreich die Speziallösung BIC Cloud GRC für prozessbasiertes GRC als Komponente seiner BPM-Suite BIC Cloud sowie als alleinstehende Lösung an. Mit dem Know-How von avedos erschließt sich GBTEC das ganzheitliche Portfolio einer leistungsstarken GRC-Plattform inklusive Enterprise Risk Management und IT Security. Durch diese Erweiterung des Produktangebots bietet die GBTEC Gruppe seinen Kunden passgenaue Lösungen für alle essenziellen Anwendungsfälle des GRC-Managements. Nicht nur traditionelle Zielgruppen von GRC-Software wie Banken und Versicherungen, sondern auch GRC-Abteilungen aus allen anderen Branchen finden bei GBTEC die richtige Lösung, um ihr integriertes Risikomanagement auf sichere Beine zu stellen.

avedos hat sich mit der Software risk2value als einer der führenden Anbieter von GRC-Software in Europa etabliert. Nationale Großunternehmen ebenso wie internationale Konzerne, darunter bekannte Marken wie RWE, Henkel und MAN, setzen auf avedos und seine Produkte. Während der Fokus bei der von GBTEC entwickelten Lösung BIC Cloud GRC auf der prozessbasierten Betrachtung und operationellen Ebene von GRC liegt, ist risk2value als ganzheitliche GRC Plattform darauf fokussiert, konzernweite Management-Systeme für Governance auf allen Handlungsebenen zu etablieren, von der Strategie bis zur Umsetzung. avedos vertreibt und entwickelt seine Software weiterhin vom Standort Wien aus als eigene Marke, sodass Kunden weiterhin auf die bekannten Leistungen und Ansprechpartner vertrauen können.

GBTEC bietet mit der innovativen BPM Suite BIC Cloud eine vollständig cloudbasierte Lösung, mit der Unternehmen ihre Geschäftsprozesse modellieren, analysieren, optimieren und automatisieren. Im Jahr 2018 listete das Marktforschungsunternehmen Gartner die GBTEC Software + Consulting AG zum zweiten Mal in Folge als repräsentativen Anbieter im ?Market Guide for Enterprise Business Process Analysis? (1). Über 750 Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen in GBTEC und seine BPM Suite, darunter globale Konzerne wie Mitsubishi und Vodafone, Hidden Champions wie Osram, sowie zahlreiche Bundesministerien und Universitäten.

Mit der Integration von avedos in die Unternehmensgruppe GBTEC, mit Standorten in Bochum und München sowie Tochterfirmen in Spanien und Australien, erschließen die Unternehmen die vorhandenen Synergien ihrer Softwarelösungen. Die Akquisition ist Teil der Wachstumsstrategie von GBTEC und Main Capital Partners, einem auf die Softwarebranche spezialisierten Investor, den GBTEC 2019 als Partner gewinnen konnte. Ziel der Eingliederung ist es, die Grenzen zwischen Geschäftsprozessmanagement und GRC-Management durch die technische Anbindung und langfristige Vollintegration der Software zu überwinden. Revolutionäre Schlüsseltechnologien wie Robotic Process Automation (RPA), künstliche Intelligenz und Process Mining will GBTEC zukünftig in seine GRC Software integrieren und damit neue, digitale Erfolgsmodelle für das GRC Management schaffen.

Greinke sagt: “Mit der Akquisition von avedos bauen wir unsere strategische Position für Prozess- und Risikomanagement weiter aus. Nahezu alle Compliance- und Risikomanagement-Anbieter stellen sich zunehmend prozessorientierter auf. Diese Entwicklung macht den Zusammenschluss von avedos und GBTEC in jedem Fall sinnvoll und bringt einen enormen Mehrwert für unsere Kunden. avedos als einer der europäischen Marktführer für Risikomanagement und GRC verfügt über exzellente Referenzen, eine herausragende Reputation und ein großartiges Team. Mit der Zusammenführung von Prozesstechnologien und GRC Knowhow beider Häuser entsteht ein Gamechanger, mit der wir unsere Wettbewerbsposition im Markt fundamental stärken.?

Brandstätter sagt zu der Übernahme: ?Mit der Integration in die GBTEC schaffen wir die Grundlage für weiteres langfristiges Wachstum, in einer auf Business-Software ausgerichteten Unternehmensgruppe. Dies ermöglicht, innovative GRC Anwendungsfälle zu entwickeln, die den Wertbeitrag in Unternehmen erheblich steigern. Die einheitliche Sicht auf GRC-Informationen ? von der Governance bis hin zu den operativen Prozessen, das Überwinden von Datensilos sowie die Integration neuer Technologien, wie Künstliche Intelligenz oder Process Mining, ermöglichen hierbei völlig neue Ansätze für GRC. Die Digitalisierung von GRC-Prozessen und der Ausbau des GRC-Reifegrades stehen heute mehr denn je auf der Agenda innovativer Organisationen. Diese profitieren vom Zusammenschluss unserer Unternehmen, mit dem avedos seine Position als europäischer Marktführer weiter ausbaut.?

risk2value von avedos basiert auf dem Scorecard-Prinzip und erfüllt als Risikomanagement-Software-Plattform sämtliche GRC-Anforderungen inklusive von Prozessen und Anwendungsfällen in einem flexiblen Enterprise-Management-System. Die Software ist frei konfigurierbar, wodurch Kunden schnell eine maßgeschneiderte GRC-Lösungen aufbauen. risk2value beherrscht sowohl klassische Aufgaben wie Risk, Control, Audit, Security, Compliance als auch die integrale Betrachtung von Managementsystemen wie Strategisches Management oder Qualitätsmanagement. Unternehmen können neben best-practice Standardmodellen auch eigene Referenzmodelle und Bewertungsmethoden in risk2value aufbauen, wodurch dem Management eine wesentliche Informationsgrundlage für unternehmerische Entscheidungen bereit steht.

BIC Cloud GRC bietet vordefinierte Workflows für die prozessorientierte Betrachtung des GRC-Managements, von der Risikoerfassung bis zur Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen. Für reibungslose und transparente Prozesse im gesamten Unternehmen ist die Software eng mit dem etablierten Prozessmanagement-Tool BIC Cloud Design verknüpft.? Eine der herausragenden Funktionen der Software ist es, unternehmerische Risiken und Kontrollen aus der Prozessmodellierung in BIC Cloud Design direkt als GRC-Workflows in BIC Cloud GRC bereitzustellen. BIC Cloud GRC vereinfacht das GRC-Management zum Beispiel durch intuitive Dashboards, eine umfassende Überwachung von Workflows und persönliche Aufgabenlisten.

