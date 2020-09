GBTEC Software + Consulting ist repräsentativer Anbieter in Gartners Market Guide for Enterprise Business Process Analysis Software

Im jüngst veröffentlichten “Market Guide for Enterprise Business Process Analysis? [1] ist die GBTEC Software AG mit ihrer neuen Digitalisierungssuite BIC Platform als einer von weltweit nur sechzehn Anbietern aufgeführt. Der Market Guide listet repräsentative Anbieter und erklärt: “EBPA unterstützt führende Unternehmen in den Bereichen Enterprise Architecture und technologischer Innovation durch Geschäfts- und Prozessmodellierung bei der Transformation und Verbesserung der Unternehmensleistung und -ergebnisse. Diese Forschung beschreibt den Markt, identifiziert Anwendungsfälle und hebt einige Schlüsselanbieter und ihre Übereinstimmung mit gängigen Anwendungsszenarien hervor.”

Neue Produktkategorie des EBPA für digitale Geschäftsmodelle

Die hervorgehobenen Anwendungsfälle des EBPA sind laut Gartner: Unterstützung der digitalen Transformation durch die Verknüpfung von Strategie und Ausführung, Verbesserung von Prozessen durch die Prozessmodellierung und -analyse, Bewertung der Auswirkungen von Veränderungen durch die Verbindung von Prozessmodellen mit der Unternehmensarchitektur, sowie Modellierung und Vorbereitung von Geschäftsprozessen für digitale Betriebsabläufe.

Laut Gartner ist “EBPA die Disziplin der Geschäfts- und Prozessmodellierung, die darauf abzielt, die Unternehmensleistung zu transformieren und zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf der ansichts- und funktionsübergreifenden Analyse zur Unterstützung strategischer und operativer Entscheidungen liegt”.

In dem Bericht erkennt Gartner den Trend zu digitalen Geschäftsmodellen an: “Angetrieben durch das digitale Geschäft, das von den Unternehmen eine Veränderung ihrer Arbeitsweise erfordert, bilden EBPA-Tools, die sich mit den Anwendungsfällen Strategie-zur-Ausführung oder digitale Betriebsabläufe befassen, eine gänzlich neue Marktkategorie.” Für digitale Operationen bedeutet dies, dass Unternehmen Modelle zur Steuerung der Prozessausführung und zur Vorhersage und Optimierung der Betriebsergebnisse verwenden können. Erweiterte Analysen innerhalb einer auf digitale Operationen fokussierten Lösung ermöglichen die Integration von Echtzeitdaten, um aussagekräftige Dashboards bereitzustellen. Die Tools agieren somit als Zentrum einer digitalen Transformation, koordinieren andere IT-Systeme und Ressourcen und machen Unternehmen agiler.

“Wir arbeiten an der digitalen Transformation für alle Stakeholder in Unternehmen”

Der Gründer und CEO von GBTEC, Gregor Greinke, sieht die wiederholte Nennung als Beweis dafür, dass sich GBTEC als einer der führenden Anbieter von EBPA-Software etabliert hat: ?Wir sind stolz, dass Gartner uns zum dritten Mal in Folge als repräsentativen Anbieter im Bereich Enterprise Business Process Analysis nennt. In der BIC Platform vereinen wir sämtliche Bausteine, die eine erstklassige EBPA Lösung ausmachen, lückenlos und durchgängig in nur einer Software Suite. In Kombination mit der intuitiven Nutzeroberfläche und der zugrundeliegenden Cloud-Technologie schaffen wir eine exzellente User Experience mit Seltenheitswert.”

Greinke fügt hinzu: “Wir arbeiten weiter mit Hochdruck daran, die digitale Transformation für alle Stakeholder in Unternehmen zu erschließen. Mit dem neuen Modul BIC Process Execution überführen wir, ganz ohne Programmierung, fachliche Modelle in leicht verständliche Schritt-für-Schritt Workflows und ermöglichen so die Automation von Prozessen per Mausklick. Unser zweiter Newcomer BIC Process Mining befähigt Prozessmanager und Geschäftsanalysten, ihre organisatorischen Prozesse und deren Kennzahlen auf ganz neue Art zu analysieren ? basierend auf dem weltweit besten Open Source Algorithmus für Process Mining. Meiner Meinung nach ist diese Anerkennung durch Gartner eine Bestätigung dafür, dass unser Fokus auf der Entwicklung vollwertiger digitaler Transformationssuiten liegt.”

[1] Gartner, Inc. “Market Guide for Enterprise Business Process Analysis” von Marc Kerremans, Samantha Searle, Tushar Srivastava, 14. Juli 2020

Haftungsausschluss

Gartner unterstützt weder Anbieter noch Produkte oder Services, die in ihren Forschungspublikationen erwähnt werden. Gartner rät Technologienutzern nicht dazu, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartners Forschungspublikationen begründen sich auf die Ansichten der Gartner Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenangaben ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche Gewährleistung, ob ausgedrückt oder stillschweigend, im Zusammenhang mit dieser Studie ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

GBTEC Software AG ist Software- und Beratungsspezialist für Prozessmanagement, digitale Transformation und Business Intelligence. Das Unternehmen vereint Beratung und Softwareentwicklung erfolgreich unter einem Dach. Mit der BPM Lösung BIC bietet GBTEC eine innovative, vollumfängliche und leistungsstarke BPM-Suite zur Optimierung von Prozessen und IT-Systemen an. Zu seinen über 700 Kunden zählen sowohl zahlreiche DAX-Konzerne als auch große mittelständische Unternehmen und die öffentliche Verwaltung. Weitere Informationen unter https://www.gbtec.com/de/