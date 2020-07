GBTEC tätigt Millionen Dollar Investment in weltweit führende Open Source Process Mining Software Apromore

Am 7. Juli verkündeten Gregor Greinke, Vorstand der GBTEC Software + Consulting AG, und Marcello La Rosa, Professor für Informationssysteme an der University of Melbourne und CEO von Apromore Pty Ltd, das Investment von GBTEC in Apromore sowie die strategische Partnerschaft beider Unternehmen. Diese Kooperation ermöglicht es Apromore, seine Produktentwicklung, insbesondere die Entwicklung von KI-getriebener, automatischer Prozessoptimierung, zu fördern. GBTEC wird Apromores Process Mining Technologie als Kernkomponente in seine neue Digitalisierungssuite BIC Platform einbetten. Mit dem neuen Modul setzt GBTEC alle Bausteine der Digitalisierung in der technologisch erstklassigen und durchgängigen Suite BIC Platform zusammen und verbessert damit nachhaltig seine Wettbewerbsposition sowie die seiner Kunden.

Apromore ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt von weitreichender Forschung und Innovation an der Universität von Melbourne sowie Forschungslaboren auf der ganzen Welt, in denen die fortschrittlichsten Algorithmen des Process Mining entstanden sind. Diese Technologie hat sich in globalen Unternehmen praxisbewährt. In Übereinstimmung mit seinen Open-Source-Wurzeln ist Apromore als kostenlose Community Edition und als Enterprise Edition erhältlich. The Community Edition basiert vollständig auf den Prinzipien der Open Source Entwicklung, sie kann auf der Webseite von Apromore frei heruntergeladen werden. Die Enterprise Edition ist eine vollständig gewartete Version inklusive Support für professionelle Anwendungsfälle. Zusätzlich zu der großen Anzahl an Process Mining Funktionalitäten der Community Edition wartet die Enterprise Edition mit einem nutzerfreundlichen User Interface sowie vielfältigen Funktionen für die Analyse von Prozessleistungen auf. Apromore ist als Software-as-a-Service oder als On Premises Installation verfügbar. Dank der Open Source Entiwcklung profitiert Apromore von einer breiten Community von IT-Spezialisten, die sich an der konstanten Weiterentwicklung beteiligen. Dies ermöglicht es Apromore, führende Process Mining Funktionen zu einem für Unternehmen profitablen Return-on-Investment anzubieten.

GBTECs Version des Process Mining Tools, BIC Process Mining by Apromore, beinhält verschiedene Konnektoren zu führenden ERP-Systemen wie SAP oder Microsoft Dynamics. Diese Schnittstellen scannen und sammeln Daten direkt aus externen Systemen und bereiten diese für die Darstellung in Apromore automatisch auf. Die Software verfügt über weitere Funktionen, um Prozesse zu modellieren und simulieren, sowie Funktionen zur Prozessautomation inklusive Robotics Process Automation. Wie die Standardkomponenten von BIC Platform, BIC Process Design und BIC GRC, ist BIC Process Mining als Software-as-a-Service mit Cloud Technologie verfügbar. Insbesondere Unternehmen mit strengen IT-Vorgaben, oder für die öffentliche Hand, bietet? der Bochumer B2B-Software Spezialist alle Module auch als On Premises Lösungen an.

Greinke erklärt, warum die Investition in Apromore für ihn von strategischer Bedeutung ist: “Wir sind sehr stolz, dass Marcello la Rosa sich entschlossen hat, Apromore mit unserer Unterstützung auszugründen. Dies erweitert unser Portfolio um die führende Open Source Process Mining Software, wodurch unsere Digitalisierungssuite BIC Platform zur perfekten Lösung für alle Organisationen wird, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Für unsere Kunden bedeutet das: Wertschöpfende Process Mining Funktionen, mit denen wir ihr Prozessmanagement optimieren bis hin zur umfassenden digitalen Transformation. Die Datenanalyse in BIC Process Mining by Apromore ist wahrlich außergewöhnlich bei der Identifikation von leistungsschwachen Prozessen, Prozessschleifen und Engstellen. La Rosa und sein Team arbeiten stets daran, die Grenzen von Process Mining Algorithmen neu zu definieren. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und darauf, die Vorteile der Kombination von BPM und Process Mining offenzulegen. Zusammen bieten wir eines der besten Process Mining Tools auf dem Markt.”

Seit mehr als einem Jahrzehnt untersuchen La Rosa, sein Geschäftspartner Marlon Dumas, Professor für Informationssysteme an der Universität Tartu in Estland, und ihr Team die Algorithmen, um das führende Tool für Process Mining zu entwickeln. Dabei haben sie Funktionen wie die automatische Prozesserkennung, stufenweises Performance Mining, Variantenanalyse und Konformitätsprüfung für ihre Technologie erschlossen. Die Entwicklung von Apromore wird vom Hauptsitz in Melbourne geleitet, mit Büros in Brisbane und Tartu. Apromore ist von Gartner als repräsentativer Anbieter im diesjährigen “Gartner Market Guide for Process Mining” gelistet. Laut Gartner “fokussiert sich Apromore stärker auf die Verbesserung von Geschäftsprozessen sowie die Anwendungsfälle Auditing und Compliance. Es fokussiert sich signifikant stärker als seine Wettbewerber auf die intelligente Unterstützung für die Optimierung von Prozessmodellen sowie auf prädiktive Analysen.” Führende Unternehmen auf der ganzen Welt ? aus einer Vielzahl an Sektoren wie Industrie, Finanzen oder Versicherungen – vertrauen in die Process Mining Software. Durch die Investition von GBTEC und die strategische Partnerschaft legt Apromore eine feste Grundlage, um seine Softwareentwicklung und die internationale Marktstrategie voranzutreiben.

Das Team von Apromore nutzt seine einzigartige Kombination von wissenschaftlicher und unternehmerischer Exzellenz, um die Technologie weiter für KI-getriebene Prozessoptimierung und digitale Transformation zu erschließen. La Rosa blickt optimistisch auf die Kooperation mit GBTEC: “Organisatorische Prozesse werden immer komplexer und Unternehmen sammeln eine stetig steigende Zahl an Unternehmensdaten. Dadurch gewinnt das Monitoring von Echtzeitdaten an Bedeutung und macht es zum Hauptfaktor für die Digitalisierung, als Startpunkt für das Geschäftsprozessmanagement. Mit ihrem großen technologischen Wissen und ihrem Know-How aus hunderten von Kundenprojekten haben wir in GBTEC den richtigen Partner gefunden. Ihre Digitale Transformations Suite BIC Platform ist weit verbreitet und bietet uns den direkten Zugang in den europäischen Markt. Aus diesen Gründen haben wir ihr Angebot gegenüber anderen namhaften Interessenten bevorzugt. Mit der Kombination aus internationaler Forschung, wissenschaftlicher Federführung und praktischem Wissen stellen wir sicher, dass Apromore die führende Lösung für innovative Geschäftsprozessanalyse bleibt. “

Die Investition in Apromore folgt auf die erst kürzlich vollzogene Gründung von GBTECs Tochterunternehmen in Australien. Am 16. September 2019 öffnete Managing Director Daniel Rayner die Büros von GBTEC Australia in Brisbane. Mit der Bank of Queensland, McNAb und dem Northern Land Council gelang der erfolgreiche Einstieg in den australischen Markt. Der BPM Spezialist hat die Region Asien-Pazifik als Schlüsselmarkt für weiteres Wachstum identifiziert. Mit der Investition in Apromore tätigt das Unternehmen einen weiteren Schritt, um in diesen Märkten weiter zu wachsen.

GBTEC Software + Consulting AG ist Software- und Beratungsspezialist für Prozessmanagement, digitale Transformation und Business Intelligence. Das Unternehmen vereint Beratung und Softwareentwicklung erfolgreich unter einem Dach. Mit der BPM Lösung BIC bietet GBTEC eine innovative, vollumfängliche und leistungsstarke BPM-Suite zur Optimierung von Prozessen und IT-Systemen an. Zu seinen über 700 Kunden zählen sowohl zahlreiche DAX-Konzerne als auch große mittelständische Unternehmen und die öffentliche Verwaltung. Weitere Informationen unter www.gbtec.com