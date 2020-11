Gebündelte Angebote für Geschäftskunden

OVHcloud, der führende europäische Cloud-Anbieter, und die Nürnberger noris network AG bieten Kunden ab sofort den vollen Umfang ihrer Cloud und Managed Services über die Vertriebskanäle der noris network AG an. Als Mitglied des OVHcloud Partner Programms schafft der deutsche Pionier auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen damit neue Synergien für Bestands- und Neukunden.

Durch die globalen Dienste von OVHcloud können national und international tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ihren Weg in die Cloud marktübergreifend einfach gestalten und auf unkomplizierten Support setzen. Die noris network AG bietet eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit sieben Rechenzentren in Deutschland, darunter Nürnberg Süd und München Ost. OVHcloud betreibt 400 000 Server in 31 eigenen Rechenzentren weltweit und bietet die vollständige Wertschöpfungskette aus einer Hand ? von der Entwicklung und Produktion eigener Server über den Betrieb der eigenen Rechenzentren bis hin zur Orchestrierung des weltweiten Glasfasernetzwerks.

Umfassende Unterstützung für Cloud-Projekte aus einer Hand

Dabei profitieren Kunden von der kontinuierlichen Weiterentwicklung der OVHcloud-Technologie und des bewährten, effizienten Plattformmanagements von noris network. Gemeinsam bieten beide Unternehmen eine ganzheitliche Betreuung und ermöglichen Kosteneinsparungen bei der Umsetzung selbst komplexester Cloud-Projekte sowie beim Betrieb der Systeme.

?Unsere Kunden erwarten ein Höchstmaß an Professionalität, Flexibilität und Verfügbarkeit bei einem gleichzeitig attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund der Tiefe unserer Wertschöpfung, des hohen Grades der Industrialisierung unserer Cloud-Systeme und Betriebsprozesse sowie der kompetenten Beratungs- und Managementleistung unseres Partners noris network können wir dem Markt dies alles aus einer Hand bieten?, betont Falk Weinreich, General Manager Central Europe bei OVHcloud.

Datensouveränität, Sicherheit und Innovation im Fokus

Kunden können sich bei den Produkten von OVHcloud stets auf die Anwendung strengster Sicherheitsrichtlinien und vollständige DSGVO-Konformität verlassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Hyperscale-Anbietern unterliegen die europäischen Rechenzentren von OVHcloud nicht den Regelungen des ?Cloud Act? oder vergleichbarer Regularien, die nichteuropäischen Regierungsorganisationen Zugriff auf Unternehmensdaten einräumen.

?Viele unserer Kunden stammen aus der Versicherungs- und Finanzbranche sowie dem Dienstleistungs-, Industrie- und Handelssektor. Deshalb steht der Sicherheitsaspekt für uns an erster Stelle, wenn es um die Daten unserer Kunden geht?, erklärt Stefan Keller, CMO der noris network AG. Zusätzlich steht für beide Unternehmen die Anwendung modernster Technologien, einschließlich der Implementierung neuester VMware-Technologie, im Mittelpunkt: ?noris network und OVHcloud teilen ein innovatives Mindset und einen klaren Fokus auf Kundenservice und die Weiterentwicklung technologischer Möglichkeiten, wovon Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und bei der Weiterentwicklung ihres Cloud-Ansatzes direkt profitieren.?

Über OVHcloud

OVHcloud ist ein globaler und führender europäischer Cloud-Anbieter, der 400 000 Server in 31 eigenen Rechenzentren auf 4 Kontinenten betreibt. Seit 20 Jahren nutzt das Unternehmen ein integriertes Modell, das die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette sichert ? von der Entwicklung der eigenen Server über die Verwaltung der eigenen Rechenzentren bis hin zur Orchestrierung des eigenen Glasfasernetzwerks. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es OVHcloud, vollkommen unabhängig, das gesamte Anwendungsspektrum für 1,5 Millionen Kunden in mehr als 130 Ländern abzudecken. OVHcloud bietet Kunden Lösungen der neuesten Generation, die hohe Leistung, transparente Preise und vollständige Datenhoheit miteinander verbinden, um ihr ungehindertes Wachstum zu unterstützen.

Die Nürnberger noris network AG bietet Unternehmen und Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Banken/Versicherungen, Automotive/Industrie, Softwareentwicklung und Öffentliche Verwaltung maßgeschneiderte ITK-Lösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenen Hochsicherheitsrechenzentren – darunter mit Nürnberg Süd und München Ost zwei der anerkannt modernsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas. Neben kundenspezifischen Lösungen und Services für klassische und virtualisierte IT-Infrastrukturen bietet noris network PaaS-Providing auf eigenen Cloud-Plattformen und mit Managed Kubernetes auch Services für die automatisierte Skalierung von Ressourcen (Container). Weitere, standardisierte Premium-Rechenzentrumsprodukte fasst das Unternehmen unter der Marke datacenter.de zusammen.

Die noris network AG ist mit ihren gesamten Geschäftstätigkeiten für ihre durchgängige Qualität und ihre Sicherheit im Service- und Informationssicherheitsmanagement nach ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Im Bereich “Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte” ist noris network als erster Rechenzentrumsbetreiber nach VdS-Richtlinie 3406 zertifiziert, zudem sind die maximalen Verfügbarkeits-, Schutz- und Energieeffizienzklassen des Rechenzentrums München Ost nach EN 50600 bestätigt.

Die Rechenzentren Nürnberg Mitte und Nürnberg Süd sowie München Ost haben das ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-Grundschutz des BSI erhalten. Weitere Zertifikate, die der IT-Dienstleister vorweisen kann, sind PCI DSS, TISAX und ISO 140001 Umweltmanagement. 1993 gegründet, zählt die noris network AG zu den deutschen Pionieren auf dem Gebiet moderner IT-Dienstleistungen und betreut heute renommierte Unternehmen wie adidas AG, Consorsbank, Flughafen Nürnberg GmbH, Firmengruppe Max Bögl, Küchen Quelle GmbH, Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG, Teambank AG u. v. m.