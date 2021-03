Geballtes Know-How im Embedded-System-Bereich

Vom 1. bis 5. März präsentierten 301 Aussteller ihre innovativen Produkte – anstatt wie gewohnt in Nürnberg – virtuell auf der embedded world 2021 DIGITAL.

Mit Programmpunkten wie Vorträgen, Expert Panels oder Round Tables stand bei der diesjährigen Messe deutlich der fachliche Austausch im Fokus. Das informative Rahmenprogramm der virtuellen Messe bot Teilnehmenden die Möglichkeit, sich sowohl über aktuelle Trendthemen als auch Produktneuheiten zu informieren. InoNet war auf der digitalen Messe mit einem vielfältigen Produktportfolio, Roundtables sowie spannenden Interviews zu den Themenbereichen Edge Computing, IIoT und Automotive vertreten.

Sie haben die Messe verpasst oder würden sie gerne Revue passieren lassen?

Kein Problem. Wir haben unsere Interviews für Sie aufgezeichnet und unter folgendem Link bereitgestellt. So können Sie sich über uns und die Trendthemen der Branche informieren

? so oft und wann Sie möchten.

Die Highlights im Überblick

Industrial Computing-Lösungen von InoNet sind die Lösung für Ihre hohen Anforderungen an Leistung, Robustheit und Zuverlässigkeit. Wir verfolgen das Ziel, mit passgenauen Systemen und zuverlässigem Service zu Ihrem Industrie 4.0-Erfolg in der Gegenwart und der Zukunft beizutragen. Seit über 20 Jahren arbeiten wir täglich daran, Sie mit unseren Innovationen voranzubringen und mit Ihnen gemeinsam zu wachsen. Von Embedded PCs, 19 Zoll PCs und HMIs über Industrielle Kommunikation und IIoT-Plattformen sowie kundenspezifische Dienstleistungen ? wir bieten Ihnen oder entwickeln für Sie passgenaue Systeme für Ihre anspruchsvollen Anwendungen.

Die InoNet Computer GmbH ist Entwickler und Hersteller von robusten Industrie-PCs, die genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio des 1998 gegründeten Unternehmens gehören flexibel konfigurierbare 19″ Rackmount PCs, kompakte und leistungsstarke Embedded-Systeme sowie Panel PCs und Displays in allen Größen, um die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.

Dank ihres starken Fokus auf Entwicklung und einer eigenen Fertigung am Unternehmenssitz in Taufkirchen bei München ist InoNet in der Lage, jedes System passgenau auf die jeweilige Kundenapplikation zuzuschneiden. Somit finden sich InoNet Industrie PCs überall dort, wo PC-Systeme unter höchsten Anforderungen an Leistung und Belastbarkeit im Dauereinsatz sind – in der Anlagenautomatisierung und Fertigung, Medizin, Digital Signage, industriellen Bildverarbeitung oder beim Einsatz im Fahrzeug.

Durch ein breites Portfolio an Rechnersystemen aller Leistungsklassen, Größen und Robustheit liefern InoNet Industrie-PCs die passende Computing-Lösung an jeder Stelle im Internet of Things-Ökosystem.