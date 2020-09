GeBE Thermodruckermodule jetzt in HPO und LF Niedertemperatur Sterilisatoren von MATACHANA

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik liefert jetzt individuell angepasste Thermodruckermodule an die ANTONIO MATACHANA S.A.. Die MATACHANA GROUP ist weltweit agierender Spezialist für Infektionsschutz und stattet ihre Niedertemperatur Sterilisatoren der Serien HPO und LF mit individuell gefertigten, platzsparenden Druckereinheiten des Germeringer Herstellers aus. Die Überwachung der Sterilisatoren geschieht über die unabhängige Aufzeichnung von Temperatur und Druck während des Betriebes. Die GeBE Thermodruckermodule geben die erfassten Werte in Echtzeit aus. Als wichtiger Bestandteil des Qualitätsmanagements sind die Prozessdaten somit schnell bei der Hand. Ausschlaggebend war hier, die Druckereinheit möglichst plan in die Gehäusefront der Sterilisatoren zu integrieren. Denn je weniger erhabene Teile die glatte Front aufweist, umso leichter ist sie rein zu halten. Gleichzeitig musste das Papierfach für den zügigen Papierwechsel von außen zugänglich bleiben (s. Bild). Auf entsprechendem Thermopapier und unter adäquaten Lagerungsbedingungen sind die archivierten Aufzeichnungen auch nach 10 Jahren noch bestens lesbar.

OEM Lösungen auf lange Sicht

GeBE Druckermodule bieten sich für den platzsparenden Einbau in Gehäusen und Schränken, wie HPO und LF Sterilisatoren, an und bringenganz erheblichen Vorteil mit: sie auch lange Sicht ügbar. GeBE beliefert zahlreiche Kunden wie MATACHANAkundenspezifisch entwickelten Druckerlösungen für deren langjährige Projekte und bietet ihnen jederzeit zuverlässigen Support dafür. Die MATACHANA GROUP setzt bereits seit 2004 auf GeBE Drucker. Kundenspezifische Anpassungen realisiertGeBE bereits ab kleineren Stückzahlen. Das Germeringer Unternehmen seit gut 50 Jahren im Geschäft und agiert seit 35 Jahren als anerkannter Partner der Industrie für Datenein- und -ausgabelösungen.

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Dateneingabe-und -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst Thermodrucker für unterschiedlichste Anwendungsbereiche, wie Kioskdrucker, Ticketdrucker, Protokolldrucker, Etikettendrucker und Linerless Drucker, sowie Cutter, Linerless Cutter und Tastaturen verschiedenster Bauformen.

Durch ein bewährtes, DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem und die langjährige Produktionserfahrung hat sich GeBE einen großen OEM-Kundenstamm aufgebaut. GeBE entwickelt und produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte und realisiert kundenspezifische Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient. Die Jahresmengen liegen zwischen einem und mehreren tausend Stück.