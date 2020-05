Gedanken eines Öko-Terroristen – Provokation für Ökonomen, Nuklear- und Gentechniker

Als der Autor im Jahr 1943 in Winterthur geboren wurde war Krieg und die Welt noch vollkommen anders: Autos fuhren nur die Reichen und Lebensmittel wurden mehr geschätzt als heute. Von Umweltschutz war damals noch nicht die Rede, doch dann tauchten in den 1970ern die ersten Studien zur Umwelt auf. Der Autor wurde bald zu einem grünen Einzelkämpfer und “Gutmenschen”, dem das Wohl des Planeten sehr am Herzen lag. Bereits im Jahr 1982 notierte der Autor einige Gedanken über die moderne Welt, welche ihm 2020 anlässlich eines Versuchs, wieder einmal Ordnung im Büro zu schaffen, in die Hände fielen. Erstaunt stellte er fest, dass diese Gedanken noch immer (oder wieder) hochaktuell waren. Die Notizen aus dem Jahr 1982 verbindet er nun mit einem zweiten Teil aus dem Jahr 2020.

Die sehr persönliche Beschreibung des Scheiterns eines Umweltschützers wurde in “Gedanken eines Öko-Terroristen” von Max Egli als Erinnerung und Warnung für die kommenden Generationen und die Enkel des Autoren festgehalten. Der ganze Text ist ein Konzentrat von Gedanken, die durch viele wissenschaftliche Studien, Bücher und Zeitungsartikel angeregt wurden.

