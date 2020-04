Gegen das Coronavirus: KeyToData erweitert den Testzeitraum für InspectionXpert

Durch ein weitreichendes Partnerprogramm mit der InspectionXpert Corporation möchte die K2D-KeyToData GmbH Unternehmen aus der Fertigungsindustrie stärker unterstützen.

Mit der EMPB-Software InspectionXpert können PDF und CAD Zeichnungen sowie 3D Modelle mit wenigen Klicks digital gestempelt, gleichzeitig die Merkmale erfasst und in Prüfberichtsvorlagen übertragen werden.

Erweiterter Testzeitraum

Ab heute sind die kostenlosen InspectionXpert-Testversionen bis zum 1. Juni 2020 gültig.

Im Rahmen des Hilfsprogrammes erhalten bestehende Kunde uneingeschränkten Zugang zu InspectionXpert. Darüber hinaus können alle Kunden bis zum 1. Juni 2020 InspectionXpert mit sämtlichen Funktionen der Advanced Version und einer unbegrenzten Anzahl von gleichzeitigen Anwendern nutzen.

?Wir befinden uns in einer noch nie erlebten Phase unseres Lebens und es ist wichtig, dass wir uns solidarisch zeigen. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, den vielen klein- und mittelständischen Fertigungsunternehmen zu helfen, die sich aktuell in einer schwierigen Phase befinden? sagt Jochen Layer, Geschäftsführer der K2D-KeyToData GmbH.

Kostenfreie Webinare

KeyToData wird zusätzlich jeden Dienstag von 11:00 ? 11:45 Uhr kostenlose Live-Webinare veranstalten. Teilnehmer können den Produktexperten Fragen stellen und bekommen Hilfe für die schnelle Einführung von InspectionXpert. Hier können sich Interessenten anmelden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Corona-Antwort-Seite von KeyToData.

Die K2D-KeyToData GmbH mit Hauptsitz in Leonberg bei Stuttgart, entstand im Jahr 2011 aus dem Products & Solutions Bereich der Infotech Enterprises GmbH. Ein weiterer Standort ist Bad Kreuznach. Die K2D blickt auf jahrzehntelange Erfahrung und Erfolge in den Bereichen CAD und CAD-Daten Visualisierung zurück. Weiterhin bietet die K2D in ihrem Portfolio Software für die Konstruktion, Konvertierung und Änderungsverfolgung von CAD Daten sowie Lösungen im Bereich Qualitätssicherung und Lizenzmanagement.

Weitere Informationen finden Sie unter www.keytodata.de.