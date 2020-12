Gegen wen richtet sich der Corona-Krieg?

Sämtliche Links zu Quellen von Zitaten und weiterführenden Artikeln befinden sich inhttps://www.dz-g.ru/Gegen-wen-richtet-sich-der-Corona-Krieg (https://www.dz-g.ru/Gegen-wen-richtet-sich-der-Corona-Krieg)

Im Corona-Zusammenhang helfen nur WAHRHEITEN, um solche Menschen zu erreichen, die nach WAHRHEITEN suchen. Andere bleiben unberührt!

Es ist unverzeihlich dumm, einen Zusammenhang zwischen einzelnen 5G-Frequenzen und Eiweißmüll = Viren herzustellen! Das ist genau die Falle, in die die meisten „Aufklärer“ hineintappen und derer sich die Desinformaten bedienen! Die ganzen Falschmeldungen haben einen einzigen Zweck: Sie verschleiern die Ursachen!

Zusammenhang zwischen 5G und Lungenkrankheiten

Schade um die kostbare Lebenszeit, um sich dem Virendogma und dem Impfdogma zu widmen! Auch wenn seit 200 Jahren gelogen wird, so wird immer noch gelogen! Kaum ein Mensch füllt die Lücke zwischen Vordenken und Nachdenken: Denken! Fundstellen zu den Suchbegriffen Virus | Viren | Impfen | Siehe auch Helmut Pilhar: Statt Corona

Geht es noch schwachsinniger?

Wo sind die Kranken?

Wo sind die Toten?

Wo ist die Grippe?

Wo sind weitere andere Krankheiten?

Warum wurden die auf Corona umgebucht?

Glaube nur der Propaganda und Statistik,

die du selbst gefälscht hast!

Fast weltweite behördliche Verbrechen gegen Kinder und Erwachsene

Aktuelle Zahlen der Helios Kliniken deutschlandweit

21. November 2020 | Im Osten geht die Sonne auf

Während Corona Europa fest im Griff hat, melden Länder in Asien und Ozeanien kaum noch Infektionen. Verbindet sie ein Erfolgsrezept?

Zitat: „Reichen solche asiatischen Erfahrungen für Blaupausen für Deutschland oder Europa? Wohl kaum. Doch sie zeigen: Es lohnt sich, in der Pandemie auf die Länder im Fernen Osten zu schauen, die es besser gemacht haben. Zumindest hilft der Vergleich, Vorurteile zu korrigieren.

Japan, das Land mit der ältesten Bevölkerung der Welt, belegt, dass die italienische Covid-Misere nicht der Überalterung Norditaliens geschuldet ist. Japan führt auch die These ins Absurde, dass Erfolge gegen das Virus drastische Eingriffe in die Privatsphäre und Freiheitsrechte oder breite Verstöße gegen (westliche) Datenschutznormen bedingen.

Die westlichen Demokratien Australien und Neuseeland widerlegen, dass eine gelungene Virenbekämpfung eine konfuzianisch geprägte Grundeinstellung des Landes oder gar asiatische Gene voraussetzt.

Großbritanniens Covid-Leiden zeigt im Vergleich etwa zu Taiwan, dass eine Insellage per se noch keinen Erfolg gegen das Virus verspricht. Das erfolgreiche Thailand widerlegt, dass nur Inseln die Grenzen weitgehend schließen können.

Nicht zuletzt demonstrieren Seoul und Singapur, dass selbst eine weit höhere Bevölkerungsdichte als in Brüssel oder Berlin nicht zwingend zur Covid-Katastrophe führen muss.“ Zitatende

Interpretation

Es gibt weltweit keinen einzigen Corona-Toten und keinen einzigen Corona-Infizierten! Warum? Menschen sterben aus anderen Gründen und die PCR-Tests sind untauglich, um was auch immer nachzuweisen. Die Petri-Schalen werden lediglich mit dem Eiweißmüll aus den Abstrichen besiedelt. Das funktioniert auch mit Erdöl und mit Papayas!

Welche Pläne bestehen also für die Länder, die vermeintlich Infizierte und vermeintlich Tote ausweisen? Die Betreiber der Menschenfarm wissen es! Doch weil sie notorische Lügner sind, verschweigen sie ihre Gründe. Sie geben sich allerdings durch ihre Handlungen zu erkennen: Bestellungen von Millionen Impf-Dosierungen in genau diesen Ländern!

GeeGee – Normalitt

https://www.youtube.com/watch?v=0s4h5C9We0g

16. November 2020 | Einige der Wenigen

Krank und tot durch Impfen

Die Toten der vermeintlichen „Spanischen Grippe“ gehen allesamt auf Impfungen zurück, denn es gibt keinerlei ansteckende Viren, aber perfide Methoden, Menschen zu Tode zu behandeln.

Behörden und Ärzte im Seuchenwahn: Wenn Impfen krank macht oder tötet

Auszugsweise Übersetzung aus dem Buch „Swine Flu Expose“ von Dr. Eleanor McBean

Das englische Original-Kapitel ist wesentlich länger!

Zitat: Wie ich schon festgestellt habe, stimmen alle medizinische und nicht-medizinische Autoritäten für Impfungen darin überein, daß Impfstoffe so angelegt sind, daß sie leichtere Formen von denjenigen Erkrankungen auslösen, die sie verhindern sollen. Aber sie wissen auch und geben es auch zu, daß es keine Möglichkeit gibt vorauszusagen, ob der Verlauf mild oder ernsthaft sein wird – oder tödlich. Mit so viel Unsicherheit im Umgang mit nichts weniger als dem Leben von Menschen, ist es sehr unwissenschaftlich und äußerst gefährlich, eine solch fragwürdige Prozedur wie Impfungen anzuwenden.

Viele Impfstoffe verursachen auch andere Krankheiten als diejenigen, gegen die sie schützen sollen. Beispielsweise verursacht der Pockenimpfstoff häufig Syphilis, Lähmungen, Lepra und Krebs. Polio-Impfungen, das Diphterie Toxin/Antitoxin, Typhus-Impfstoff, ebenso wie Masern-, Tetanus- und alle anderen Impfungen verursachen häufig verschiedene andere Stadien der Krankheit wie post-vaccinale Enzephalitis (Hirnhautentzündung), Lähmungen, spinale Meningitis, Erblindung, Krebs (manchmal innerhalb von 2 Jahren), Tuberkulose (zwei bis 20 Jahre nach der Impfung), Arthritis, Nierenerkrankungen, Herzkrankheit (Herzversagen manchmal innerhalb von Minuten nach der Impfung und manchmal einige Stunden später). Auch Nervenschäden und viele andere ernste Störungen sind die Folge von Injektionen.

Wenn mehrere Impfungen (verschiedene Impfstoffe) innerhalb weniger Tage oder Wochen erfolgen, lösen sie oft intensivere Formen all dieser Krankheiten auf einmal aus, weil der Körper so eine große Menge von tödlichem Gift, das direkt in den Blutkreislauf gespritzt wird, nicht verkraften kann. Die Ärzte nennen es eine „neue Krankheit“, und fahren fort, die Symptome zu unterdrücken.

Wenn Gifte über den Mund aufgenommen werden, hat das innere Abwehrsystem die Chance, einiges davon durch Erbrechen gleich wieder auszustoßen, aber wenn die Gifte direkt in den Körper gespritzt werden, unter Umgehung aller natürlicher „Sicherheitskräfte“, dann zirkulieren diese gefährlichen Gifte innerhalb weniger Sekunden im gesamten Körper, solange bis alle Zellen vergiftet sind.

Ich hörte, daß sieben Männer im Sprechzimmer eines Arztes nach der Impfung tot umfielen. Dies geschah in einem Armee Camp, daher fragte ich die Regierung nach einer Bestätigung. Sie sandten mir einen Bericht des U.S. Kriegssekretärs, Henry L. Stimson. Dieser Report bestätigte nicht nur die Meldung von den sieben nach der Impfung Verstorbenen, sondern er sagte darüber hinaus aus, daß es 63 Tote und 28.585 Fälle von Hepatitis als eine direkte Folge der Gelbfieber-Impfung innnerhalb von nur 6 Kriegsmonaten gegeben hatte. Dies war aber nur einer von 14 bis 25 Impfstoffen, die den Soldaten verabreicht wurden. Wir können uns den Schaden vorstellen, den alle diese Impfungen an diesen Männern verursachte (Siehe das Kapitel „Was Impfungen mit unseren Soldaten angerichtet hat“).

Der Erste Weltkrieg war von relativ kurzer Dauer, daher waren die Impfstoff-Produzenten nicht in der Lage, all ihre Produkte zu verkaufen. Da sie aber aus Profitinteresse tätig waren (und immer noch sind), entschieden sie, die Impfstoffe dem Rest der Bevölkerung anzubieten. Daher starteten sie sie größte Impfkampagne in der US Geschichte. Es gab zwar keine Epidemien, um das zu rechtfertigen, aber sie wandten andere Tricks an. Ihre Propaganda behauptete, die Soldaten würden von fremden Ländern mit allen Arten von Krankheiten heimkommen, und daß jeder alle Impfungen erhalten müßte, die auf dem Markt verfügbar seien.

Die Menschen glaubten ihnen, weil sie erstens ihren Ärzten glauben wollten, und zweitens die heimkehrenden Soldaten tatsächlich krank gewesen waren. Sie wußten aber nicht, daß Letzteres medizinisch verursachte Impffolgekrankheiten waren, da die Armeeärzte ihnen solche Dinge nicht gern erzählen. Viele der rückkehrenden Soldaten waren ihr Leben lang behindert als Folge dieser von Impfungen ausgelöster Krankheiten. Viele wurden wahnsinnig durch die postvaccinale Enzephalitis, aber die Ärzte nannten es „shell shock“ (Granatenschock), obwohl viele darunter niemals amerikanischen Boden verlassen hatten.

Die Konglomerat-Krankheit, die durch die vielfältigen giftigen Impfstoffe ausgelöst wurde, machte die Ärzte sprachlos. Die neue Krankheit, die sie geschaffen hatten, hatte Symptome aller Krankheiten, die sie in die Männer injiziert hatten. Hohes Fieber, extreme Schwäche, Unterleibsausschlag, und Darmstörungen wie sie typisch für Typhus sind. Die Diphterie-Impfung verursachte Lungenüberblähung, Kältegefühl und Fieber, einen geschwollenen wunden Rachen, gestört durch die künstliche Membran, und nach Atemproblemen und starkem Keuchen auch den Erstickungstod, nach welchem der Körper sich schwarz von stehendem Blut färbte, dem in den Erstickungsphasen der Sauerstoff entzogen worden war. Früher nannte man es den „Schwarzen Tod“ Die anderen Impfstoffe verursachen ihre eigenen Reaktionen – Paralyse, Hirnschaden, Wundstarrkrampf, etc

Als die Ärzte versuchten, die typhösen Symptome mit einem noch stärkeren Impfstoff zu unterdrücken, verursachten sie eine Art von Typhus, die sie paratyphoid nannten. Als sie jedoch einen abermals stärkeren und noch gefährlichen Impfstoff zusammenbrauten, um die Folgen des anderen zu unterdrücken, da kreierten sie eine noch weitaus schlimmere Krankheit, für die sie zunächst keinen Namen hatten. Wie sollten sie das nennen? Sie wollten den Menschen nicht mitteilen, was es wirklich war – ihr eigenes Frankenstein-Monster, das sie mit ihren Impfstoffen und symptomunterdrückenden Medikamenten geschaffen hatten. Sie wollten die Schuld von sich selbst weglenken, daher nannten sie die Krankheit schließlich „Spanish Influenza“. Zitatende

Sämtliche Links zu Quellen von Zitaten und weiterführenden Artikeln befinden sich in

https://www.dz-g.ru/Gegen-wen-richtet-sich-der-Corona-Krieg (https://www.dz-g.ru/Gegen-wen-richtet-sich-der-Corona-Krieg)