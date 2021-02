Gehörlose Mitarbeitende in allen Hierarchieebenen – equalizent expandiert nach Deutschland

equalizent, die mehrfach ausgezeichnete Schulungs- und Beratungs GmbH aus Österreich expandiert über ein Social Franchise in Deutschland und sucht nach Franchise-Partnern.?

Das Unternehmen in Wien wurde 2004 gemeinsam von gehörlosen und hörenden Personen gegründet. Heute arbeiten über 60 Personen in Social Business, 30% sind davon gehörlos. Von der Haustechnik über Projektleitungen bis zur Geschäftsführung sind in allen Hierarchieebenen gehörlose Mitarbeiter tätig. Gebärdensprache und Schriftsprache sind selbstverständlich gleichberechtigte Unternehmenssprachen.?

equalizent bietet Schulungen für gehörlose Menschen in Gebärdensprache, Gebärdensprachkurse für Hörende sowie Sensibilisierung für Unternehmen an. ?Wir haben über die Zeit von mehr als 15 Jahren sehr viele pädagogische Konzepte, Schulungen, Methoden und Inhalte entwickelt?, so Andreas Rothe.?

Das Unternehmen möchte sein Know-How in Deutschland weitergeben und auf Dauer sogar europaweit expandieren. Die erste deutsche Niederlassung wird in Hamburg eröffnet. Aktuell laufen erste Einschulungen des Managements und der Mitarbeiter.?

Weitere Details, wie die Voraussetzungen einer idealen Franchise-Partnerschaft und wie die Franchise-Pakete aussehen erfahren die Leser im Interview von Judit Nothdurft.?

Das Interview ist auf dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu lesen: www.deafservice.de

